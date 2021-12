نيوكاسل يزاحم برشلونة على آرثر كابرال مهاجم بازل

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن نادي نيوكاسل يونايتد يستهدف التعاقد مع المهاجم البرازيلي آرثر كابرال لاعب بازل السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير 2022، ما يشكل تهديدا لطموح برشلونة في التعاقد مع اللاعب.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة نيوكاسل تواصلت مع محيط اللاعب نهاية شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي وتستعد لتقديم عرض رسمي للفريق السويسري، حيث ترغب في حسم الصفقة الأسبوع القادم.

ويطالب بازل السويسري بمبلغ 15 مليون يورو للتخلي عن هدافه. وبحسب تقارير إعلامية فإن نيوكاسل مستعد لتلبية طلبات الفريق السويسري المالية.

ويعاني نيوكاسل يونايتد في ترتيب الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز الأخير دون أن يحقق أي فوز بعد 14 جولة، ويأمل في استغلال سوق الانتقالات الشتوي القادم لتعزيز صفوفه على أمل تجنب الهبوط لدوري البطولة الإنجليزية (دوري الدرجة الأولى).

ويعتبر نيوكاسل يونايتد أحد الفرق التي ستتجه إليها الأنظار في سوق الانتقالات بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركائه على الفريق، حيث يرغب في تحقيق تعاقدات مهمة تنقذ الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتبر المهاجم البرازيلي آرثر كابرال البالغ من العمر 23 عاما هدفا لعدة أندية أوروبية بعد تألقه برفقة بازل الذي دفع 6 ملايين يورو فقط لفريق بالميراس البرازيلي للتعاقد معه صيف العام 2020 بعد موسم إعارة، ويمتد عقده حتى 2023.

