رد فعل برونو فيرناندز بعدما أبلغه مشجع بتفضيل محمد صلاح عليه في الفانتازي (فيديو)

وقع البرتغالي برونو فرنانديز لاعب فريق مانشستر يونايتد، في موقف محرج مع أحد المشجعين بسبب النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وخلال مقطع متداول على مواقع التواصل كان يتحدث فيه برونو فرنانديز مع أحد المشجعين، حيث كان النجم البرتغالي يقود سيارته، وسأل المشجع أي لاعب اخترت في لعبة ”الفانتازي“، الخاصة بالدوري الإنجليزي.

ورد المشجع على النجم البرتغالي، قائلًا: ”محمد صلاح اختاره دائمًا، آسف إنه يأخذ كل مالي“.

وانفعل برونو فرنانديز فور سماع اسم محمد صلاح، وأشاح بيده في الهواء، وانطلق بسيارته مسرعًا.

رد فعل برونو فيرناندز بعدما أبلغه مشجع أنه فضل محمد صلاح عليه في الفانتازي😂 (via @ReallyFuad) pic.twitter.com/uOgEnYRZCo — إرم سبورت (@EremSports) December 3, 2021

ويعيش محمد صلاح حالة فنية رائعة مع ليفربول، حيث يتصدر هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 13 هدفًا بعد 14 مباراة، كما يتصدر اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لائحة أكثر اللاعبين الذين صنعوا أهدافًا (8 أهداف)، مقارنة بخمس تمريرات حاسمة فقط في 37 مباراة في الدوري الموسم الماضي.

وكان النجم المصري محمد صلاح غاضبًا رغم تسجيله هدفين في فوز الريدز على إيفرتون بالدوري الإنجليزي، يوم الأربعاء الماضي.

وقال كلوب لموقع ”أمازون برايم“ إن محمد صلاح شعر بـ”الغضب“ في غرفة ملابس ليفربول رغم تسجيله هدفين في الفوز 4-1 على إيفرتون، رغم أن النجم المصري بدا مبتسمًا في المقابلات التي أجريت بعد المباراة، حيث سُئل عن نهايته المتواضعة في الكرة الذهبية.

وأوضح: ”لقد غضب بعد المباراة.. صلاح أراد أن يسجل الهدف الثالث ليكمل الهاتريك والاحتفاظ بكرة المباراة“.

وطار صلاح بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد أن رفع رصيده من الأهداف في الدوري الممتاز إلى 13 هدفًا في 14 مباراة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي وأقرب منافسيه.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 31 نقطة متأخرًا بنقطتين عن تشيلسي المتصدر، وبنقطة واحدة عن مانشستر سيتي، ويأتي ولفرهامبتون ثامنًا برصيد 21 نقطة.

ورفض يورغن كلوب مدرب ليفربول انتقادات لمهاجمه البارز محمد صلاح تتهمه بالأنانية في اللعب، وكال المديح لبداية الدولي المصري الرائعة للموسم الحالي قبل مواجهة ولفرهامبتون واندرارز، يوم السبت، بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال كلوب للصحفيين، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال هل تحدث مع صلاح بشأن طريقة تصرفه بالكرة في الملعب: ”لم نتحدث تحديدًا عن هذا الأمر لأنه لم يكن ضروريًا، وهذه الأمور تحدث بشكل طبيعي“.

وأضاف: ”لم ننتقده أبدًا في السابق بسبب الأنانية لأنه لم يكن كذلك في أي وقت، والخبرة تفيد أي لاعب وتجعله يعرف كيف يتصرف في مختلف المواقف، وفي كل بقعة من الملعب“.