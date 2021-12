كلوب يرد على اتهام محمد صلاح بالأنانية

رفض يورغن كلوب مدرب ليفربول انتقادات لمهاجمه البارز محمد صلاح تتهمه بالأنانية في اللعب، وكال المديح لبداية الدولي المصري الرائعة للموسم الحالي قبل مواجهة ولفرهامبتون واندرارز يوم السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر صلاح هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 13 هدفا بعد 14 مباراة، كما يتصدر اللاعب البالغ عمره 29 عاما لائحة أكثر اللاعبين الذين صنعوا أهدافا (ثمانية أهداف)، مقارنة بخمس تمريرات حاسمة فقط في 37 مباراة في الدوري الموسم الماضي.

وقال كلوب للصحفيين اليوم الجمعة ردا على سؤال هل تحدث مع صلاح بشأن طريقة تصرفه بالكرة في الملعب: ”لم نتحدث تحديدا عن هذا الأمر لأنه لم يكن ضروريا. هذه الأمور تحدث بشكل طبيعي“.

وأضاف: ”لم ننتقده أبدا في السابق بسبب الأنانية لأنه لم يكن كذلك في أي وقت. الخبرة تفيد أي لاعب وتجعله يعرف كيف يتصرف في مختلف المواقف وفي كل بقعة من الملعب“.

واختتم: ”مو يملك الخبرة الآن. يتحلى بالهدوء الشديد ولم يفقد النهم للتسجيل وتطور فنيا. أرى أن لديه المزيد من الوقت لرؤية الأشياء الصحيحة في المواقف المختلفة.. في كثير من الأحيان يتخذ القرار الصحيح“.

