رانجنيك في أول مؤتمر صحفي: لا مانع من تدريب مانشستر يونايتد بصفة دائمة

قال رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت الجديد إن تطور الفريق خلال ستة أشهر سيحدد إن كان سيقترح على إدارة النادي تثبيته في المنصب بصفة دائمة.

وعُين المدرب الألماني (63 عاما) يوم الإثنين الماضي لقيادة يونايتد حتى نهاية الموسم عقب إقالة أولي غونار سولشاير وبعدها سيتولى منصبا استشاريا بالنادي لمدة عامين.

واستهل مدرب رازن بال شبورت لايبزيغ السابق مهمته مع يونايتد، صاحب المركز السابع بالدوري الإنجليزي الممتاز، بقيادة التدريبات اليوم الجمعة بعد حصوله على تأشيرة عمل وسيخوض مباراته الأولى عند استضافة كريستال بالاس في أولد ترافورد بالدوري يوم الأحد.

وذكر في أول مؤتمر صحفي له: ”الأشخاص الذين أتحدث معهم كانوا واضحين جدا في أن المهمة لمدة ستة أشهر، لم نتحدث عما سيحدث في الصيف“.

وأضاف: ”أدرك حاليا أنهم ربما يبحثون عن مدرب جديد وإذا تحدثوا معي في الأمر سنرى“.

وتابع: ”اذا أرادوا رأيي وسارت كل الأمور على ما يرام وتطور الفريق ربما سأكرر نفس التوصية أمام الإدارة كما فعلت مرتين في لايبزيج حين اقترحت عليهم أنها ستكون فكرة جيدة إذا عملوا معي خلال عام واحد“.

