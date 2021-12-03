رانجنيك في أول مؤتمر صحفي: لا مانع من تدريب مانشستر يونايتد بصفة دائمة

قال رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت الجديد إن تطور الفريق خلال ستة أشهر سيحدد إن كان سيقترح على إدارة النادي تثبيته في المنصب بصفة دائمة.

وعُين المدرب الألماني (63 عاما) يوم الإثنين الماضي لقيادة يونايتد حتى نهاية الموسم عقب إقالة أولي غونار سولشاير وبعدها سيتولى منصبا استشاريا بالنادي لمدة عامين.

واستهل مدرب رازن بال شبورت لايبزيغ السابق مهمته مع يونايتد، صاحب المركز السابع بالدوري الإنجليزي الممتاز، بقيادة التدريبات اليوم الجمعة بعد حصوله على تأشيرة عمل وسيخوض مباراته الأولى عند استضافة كريستال بالاس في أولد ترافورد بالدوري يوم الأحد.

وذكر في أول مؤتمر صحفي له: ”الأشخاص الذين أتحدث معهم كانوا واضحين جدا في أن المهمة لمدة ستة أشهر، لم نتحدث عما سيحدث في الصيف“.

وأضاف: ”أدرك حاليا أنهم ربما يبحثون عن مدرب جديد وإذا تحدثوا معي في الأمر سنرى“.

وتابع: ”اذا أرادوا رأيي وسارت كل الأمور على ما يرام وتطور الفريق ربما سأكرر نفس التوصية أمام الإدارة كما فعلت مرتين في لايبزيج حين اقترحت عليهم أنها ستكون فكرة جيدة إذا عملوا معي خلال عام واحد“.

👨‍🏫 Ralf explains how time spent in England during his youth shaped him as a coach… 🗣 Register now to enjoy a 1️⃣3️⃣-minute segment of the first sit-down with our new interim boss 📲#MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 3, 2021

وشاهد رانجنيك من المدرجات فوز يونايتد 3-2 على آرسنال أمس الخميس بقيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك وقال إنه يثق في قدرته على إشعال الحماس بالتشكيلة مجددا.

وأوضح: ”يتعلق الأمر بالفوز في مباريات وأنا طموح ونريد تحقيق أكبر قدر من النجاح في الموسم ويجب أن نتحلى بالواقعية حاليا، الفارق كبير بيننا وبين الثلاثة الأوائل لكن سنرى ما سيحدث، الهدف الأكبر هو جلب توازن أكبر للفريق، استقبلنا هدفين بالأمس وإذا شاهدتم الرقم الإجمالي للأهداف التي استقبلناها يبلغ المتوسط هدفين في المباراة وهذا كبير جدا“.

وأشار رانجنيك، الذي أقر بأنه رفض عرضا لقيادة تشيلسي خلال أربعة أشهر في الموسم الماضي، إلى أنه لم يتناقش مع الإدارة بشأن الصفقات المحتملة في يناير كانون الثاني.

وواصل: ”الآن وقت التعرف على التشكيلة الحالية بالتفاصيل وهي ليست صغيرة بالتأكيد ويوجد عدد كاف من اللاعبين“.

واختتم: ”بعد فترة عيد الميلاد ربما سيكون الوقت مناسبا للتحدث عن الانتقالات المحتملة ومن واقع خبرتي الشتاء ليس وقتا مناسبا للانتقالات المستدامة“.