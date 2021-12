رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل 801 هدف

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى رقم مميز بعد تسجيله هدفا في مباراة مانشستر يونايتد مع آرسنال في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رونالدو الهدف الثاني لمانشستر يونايتد من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 52.

800 – Cristiano Ronaldo has scored the 800th goal of his professional career for club and country, scoring 129 of those for Man Utd (also 5 for Sporting, 450 Real Madrid, 101 Juventus, 115 Portugal). Remarkable. pic.twitter.com/kU7Z3zObAQ

— OptaJoe (@OptaJoe) December 2, 2021