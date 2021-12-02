ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يقلب تأخره لفوز مثير على آرسنال

انتزع مانشستر يونايتد فوزا مثيرا بنتيجة 3/2 على ضيفه آرسنال، اليوم الخميس، في قمة مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب أولد ترافورد تقدم إيميل سميث روي لآرسنال من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 13، مستغلا سقوط الحارس الإسباني ديفيد دي خيا بعد إصابته من زميله البرازيلي فريد.

رفقا بالأرقام يا كريستيانو رونالدو ، بعد دقائق من الهدف رقم 800 كأول لاعب في التاريخ يصل لهذا الرقم، رونالدو يحطم رقمه ويصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 801 هدف رسمي.#مانشستر_يونايتد_ارسنال #مانشستر_يونايتد #cristiano pic.twitter.com/UqZGKbUdJk — إرم سبورت (@EremSports) December 2, 2021

وأدرك البرتغالي برونو فرنانديز التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة قصيرة من فريد، وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل 1/1.

وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 52، بهدف من توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء غير أن مارتن أوديغارد أدرك التعادل لآرسنال في الدقيقة 55.

ومنح الحكم مارتن أتكينسون ضربة جزاء لمانشستر يونايتد سجل منها كريستيانو رونالدو الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 70.

800 هدف للأسطورة كريستيانو رونالدو في مسيرته الكروية.. أول لاعب في التاريخ يصل لهذا الرقم.#مانشستر_يونايتد_ارسنال #cristiano #مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/kqTt2rWpcN — إرم سبورت (@EremSports) December 2, 2021

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 21 نقطة في المركز السابع، في حين جمدت الخسارة رصيد آرسنال عند 23 نقطة في المركز الخامس.

وحقق مانشستر يونايتد أول فوز له على آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ سنوات، حيث كان آخر فوز في أبريل 2018، ومنذ ذلك الحين فاز آرسنال في 3 مباريات، وتعادلا في ثلاث مناسبات.

كما أن هذا الفوز الأول لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بعد ثلاث تعثرات حيث تعادل مع تشيلسي وخسر أمام واتفورد ومانشستر سيتي.

أرقام من المباراة

ذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصاءات أن شباك مانشستر يونايتد تلقت اليوم الهدف التاسع تواليا في الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد دون أن يسجل مانشستر يونايتد أي أهداف بينهم.

وهذه أطول سلسلة من تلقي الأهداف لمانشستر يونايتد على ملعبه دون رد منذ شهر نوفمبر من عام 1961.

وبات إيميل سميث روي بعمر 21 عاما و127 يوما ثاني أصغر هداف لآرسنال في البريميرليغ على ملعب أولد ترافورد، خلف نيكولاس أنيلكا الذي سجل للغانرز ضد مانشستر يونايتد في فبراير عام 1999 بعمر 19 عاما و340 يوما.

وكسر البرتغالي برونو فرنانديز، صيامه التهديفي مع مانشستر يونايتد، وأشارت شبكة ”سكواكا“، إلى احتفال الدولي البرتغالي بظهوره رقم 100 بقميص مانشستر يونايتد بتسجيل أول أهدافه مع الفريق منذ 11 سبتمبرالماضي.

وقالت شبكة ”أوبتا“ إن برونو بات أول لاعب يسجل هدفًا في مباراته المئوية بقميص مانشستر يونايتد، منذ الإكوادوري أنطونيو فالنسيا ضد بلاكبيرن في أبريل2012.

وبات النجم البرتغالي، أول لاعب لمانشستر يونايتد يسجل هدفًا في مرمى المدفعجية في عهد المدرب الإسباني مايكل أرتيتا.

فوز توتنهام

وواصل توتنهام بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، بتفوقه 2/0 على ضيفه برينتفورد.

وجاء الهدف الأول لتوتنهام عبر النيران الصديقة، بعدما سجل سيرخي كانوس، لاعب برينتفورد، هدفًا بالخطأ في الدقيقة 12.

وسجل الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 65.

ورفع الفوز رصيد توتنهام إلى 22 نقطة في المركز السادس. في حين جمدت الخسارة رصيد برينتفورد، عند 16 نقطة في المركز 12.