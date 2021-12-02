الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس، إلى ملعب (أولد ترافورد) لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين مانشستر يونايتد وضيفه آرسنال في الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة والربع مساء اليوم الخميس، بتوقيت السعودية على ملعب (أولد ترافورد).

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 18 نقطة، وحقق الفريق 5 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم.

وسجل مانشستر يونايتد 21 هدفا واستقبل 22 هدفا، ويتصدر ترتيب هدافي الفريق كريستيانو رونالدو وماسون جرينوود وبرونو فرنانديز برصيد 4 أهداف.

كاريك مُدعمًا كريستيانو بعد خسارة الكرة الذهبية: رونالدو سيواصل التألق وهز الشباك https://t.co/Vg0HvAB9GG pic.twitter.com/hwaB0ukpi8 — إرم سبورت (@EremSports) December 2, 2021

ويحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 23 نقطة بعدما حقق 7 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى 4 هزائم.

وسجل آرسنال 15 هدفا واستقبل 17 هدفا، ويتصدر ترتيب هدافي الفريق إيميل سميث روي وبيير إيمريك أوباميانج برصيد 4 أهداف.

ويخوض الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال المواجهة الرابعة ضد مانشستر يونايتد بعدما حقق انتصارين وتعادل مرة وحيدة ولم يعرف طعم الهزيمة.

وخرج آخر لقاء بين الفريقين يوم 30 يناير الماضي، بتعادل الفريقين دون أهداف بينما كان فوز مانشستر يونايتد على حساب آرسنال يوم 25 يناير 2019 بنتيجة 3-1 في كأس الاتحاد، وكان آخر فوز للمانيو بالدوري يوم 29 أبريل 2018 بنتيجة 2-1.

مانشستر يونايتد يبحث عن الصحوة

يبحث مانشستر يونايتد عن مواصلة صحوته، خاصة على أعتاب عهد جديد بعد التعاقد مع المدرب الألماني القدير رالف رانجنيك لاستكمال الموسم.

ويستمر المدرب الإيرلندي المؤقت مايكل كاريك في قيادة الفريق في ظل بقاء رانجنيك في المدرجات لحين الانتهاء من استخراج تصريح العمل له، وسيقود كاريك المهمة أمام آرسنال.

ولم يفز مانشستر يونايتد في آخر 3 مواجهات له بالدوري الإنجليزي بتعادله مع تشيلسي وخسارته أمام واتفورد وقبلها مانشستر سيتي.

وقال مايكل كاريك المدرب المؤقت في المؤتمر الصحفي، إن المباراة ضد آرسنال ستكون صعبة، موضحا أن الجميع جاهز لخوض هذه المواجهة ويبحث عن تحقيق الفوز.

ويعود إلى صفوف مانشستر يونايتد لوك شاو وهاري ماغواير، ويغيب رافايل فاران وبول بوجبا وإدينسون كافاني للإصابة.

ويعتمد مانشستر يونايتد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى دافيد دي خيا وأمامه ثلاثي خط الدفاع إريك بايلي وهاري ماجواير وفيكتور ليندلوف، بينما يقود خط الوسط سكوت ماكتموناي وبجواره فريدريك كانوتيه، ويمينا آرون بيساكا ويسارا أليكس تيليس.

ويقود خط الهجوم جادون سانشو وبرونو فرنانديز مع كريستيانو رونالدو أو ماركوس راشفورد.

آرسنال.. وتوليفة أرتيتا

يتطلع آرسنال لموافقة تألقه أمام مانشستر يونايتد في المواجهات الأخيرة والبحث عن تحقيق الفوز للتقدم نحو المركز الرابع.

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”يجب احترام المنافس وعلينا اللعب للفوز والتحلي بعقلية الانتصار، مواجهة مانشستر دائما صعبة في أولد ترافورد“.

وأضاف: ”لا تعرف كيف سيلعب مانشستر يونايتد؟ وهو أمر في غاية الصعوبة على أي مدرب، ولكننا جاهزون للذهاب إلى هناك وتحقيق الفوز“.

ويغيب عن صفوف آرسنال سياد كولاسيناك وجرانيت تشاكا وتحيط الشكوك بمشاركة بوكايو ساكا، ويعتمد آرسنال على تشكيلته التي تضم حارس المرمى آرون رامسدايل وأمامه رباعي خط الدفاع بنجامين وايت وجابريل ماجلهايس وتاكيهيرو تومياسو ونونو تافاريس.

ويقود خط الوسط توماس بارتي ومايتلاند نيلس وألبيرت لوكونجا وأمامهم مارتن أوديجارد وإيميل سميث روي وبيير إيمريك أوباميانج في الهجوم.

قال الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب #آرسنال إنه يتعين على فريقه الاستفادة من الهزيمة 4-صفر أمام #ليفربول في الدوري الإنجليزي، أمس السبت، وعدم تكرار الأخطاء التي أرتكبها في ملعب أنفيلد بينما يستعد لعدد كبير من المباريات خلال ما تبقى من العام الحالي.#إرم_سبورت pic.twitter.com/TdysGTB1pL — إرم سبورت (@EremSports) November 21, 2021

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن مواجهة آرسنال ضد مانشستر يونايتد ستشهد عدة نقاط فنية على رأسها الشكل التكتيكي الذي يعتمد عليه مانشستر يونايتد ويختلف من مباراة لأخرى.

وأضاف: ”مانشستر يونايتد لم يصل بعد للتوليفة التي تستطيع تحقيق الفوز، كما أن هناك عناصر مميزة يجب أن تظهر بصورة أفضل“.

وتابع:“ آرسنال فريق متماسك ولديه عناصر مميزة وخاصة بوجود أوباميانغ وأوديغارد وروي“.