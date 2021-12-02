رغم تسجيله هدفين.. كلوب يكشف سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة إيفرتون

كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح كان غاضبًا رغم تسجيله هدفين في فوز الريدز على إيفرتون مساء الأربعاء بالدوري الإنجليزي.

وسحق ليفربول مضيفه مانشستر يونايتد في قمة شمال غرب إنجلترا، وقال كلوب إن الأداء ضد إيفرتون وضع المعايير للفريق.

وأحرز محمد صلاح هدفين، فيما افتتح جوردان هندرسون، الذي صنع هدف المهاجم المصري الأول، التسجيل، واختتم ديوجو جوتا الرباعية.

وقال كلوب لموقع ”أمازون برايم“ إن محمد صلاح شعر ”بالغضب“ في غرفة ملابس ليفربول رغم تسجيله هدفين في الفوز 4-1 على إيفرتون، رغم أن النجم المصري بدا مبتسمًا في المقابلات التي أجريت بعد المباراة حيث سُئل عن نهايته المتواضعة في الكرة الذهبية.

وأوضح: ”لقد غضب بعد المباراة.. صلاح أراد أن يسجل الهدف الثالث ليكمل الهاتريك والاحتفاظ بكرة المباراة“.

وطار صلاح بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد أن رفع رصيده من الأهداف في الدوري الممتاز إلى 13 هدفا في 14 مباراة، متقدما بفارق أربع نقاط عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي وأقرب منافسيه.

وكال هندرسون قائد ليفربول المديح لصلاح الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 13 هدفا في 14 مباراة.

وقال ”يقدم أداء مذهلا طيلة الموسم ولا تريد مواجهته في الوقت الحالي. هذا يجعل مهمتي أسهل لأنه يكفي تمرير الكرة له وسينطلق ويضعها في الشباك. قدم أداء مذهلا“.

وبالعودة إلى المباراة قال كلوب إن فريقه تعلم كيفية التعامل مع الأجواء الفريدة لمباريات القمة بعدما سحق مضيفه إيفرتون 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء.

وحاول كلوب التهوين من الطبيعة الاستثنائية لقمة منطقة مرسيسايد قبل المباراة وشعر أن لاعبيه لعبوا بنضج.

وأضاف المدرب الألماني الفائز بالدوري في 2020 بعد عام من حصده لقب دوري أبطال أوروبا: ”بالتأكيد كان أفضل أداء لنا في جوديسون بارك منذ أن توليت تدريب ليفربول، خضنا مباريات جيدة هنا لكن الأداء لم يكن بمثل هذه القوة. لم نشعر بالهدوء مثلما حدث اليوم. لم نكن مقنعين من قبل مثل الليلة، ولهذا السبب فزنا بالمباراة، وأنا سعيد للغاية بذلك“.

وتابع: ”بالتأكيد منذ أن توليت تدريب ليفربول كان علينا تعلم التعامل مع مثل هذه المباريات. كان علينا تعلم كيفية اللعب في أولد ترافورد وفي جوديسون بارك، والليلة أظهرنا أننا قطعنا خطوة كبيرة للأمام في تطورنا، وهذا جيد حقا“.

وأضاف: ”هذا ما يجب علينا تقديمه في كل مباراة عندما نخوض مثل هذه المواجهات، لأن العوامل النفسية مهمة في كرة القدم. يجب أن نلعب بمشاعرنا، لكننا بحاجة إلى الحالة المناسبة والتركيز أولا وأخيرا. نعم، المشاعر جيدة لكنها ليست الأهم“.

واختتم: ”مواجهتا القمة ضد إيفرتون ويونايتد مهمتان ويجب تعلم الحفاظ على الهدوء والاتحاد إن أردت تقديم أفضل ما لديك“.