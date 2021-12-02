كاريك مُدعمًا كريستيانو بعد خسارة الكرة الذهبية: رونالدو سيواصل التألق وهز الشباك

قال مايكل كاريك الذي يقود مؤقتا تدريب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن مهاجم فريقه كريستيانو رونالدو قادر على اللعب بأي طريقة، وإنه يتوقع أن يواصل تألقه وإحراز المزيد من الأهداف تحت قيادة المدرب المؤقت الجديد للنادي رالف رانجنيك.

تصريحات كاريك جاءت بعد أيام من خسارة رونالدو جائزة الكرة الذهبية، وإثارته للجدل بعد فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة الكبرى.

وسيتولى رانجنيك _فعليا_ قيادة الجهاز الفني لمانشستر يونايتد بعد حصوله على تأشيرة العمل، وهو يفضل اللعب بأسلوب الضغط العالي عند فقدان السيطرة على الكرة بهدف الاستحواذ على الكرة من جديد بأسرع ما يمكن.

وقال كاريك الذي يتوقع أن يستمر في قيادة الفريق عندما يواجه آرسنال في وقت لاحق من اليوم الخميس إن ”رونالدو (36 عاما) يملك جميع القدرات والمهارات التي تمكنه من التكيف مع أي أسلوب لعب يطبقه رانجنيك“.

التحقيق مع التوأم حراس كريستيانو رونالدو للاشتباه في قيامهما بأعمال "غير قانونية" https://t.co/zVtZrmCU5n pic.twitter.com/8lyTMSSEDf — إرم سبورت (@EremSports) December 1, 2021

وعن عدم قدرة رونالدو على اللعب بأسلوب الضغط العالي قال كاريك عن ذلك ”هذه ربما تكون خرافة.. لقد سبق له اللعب مع أكثر من فريق طوال سنوات ونجح في اللعب بطرق مختلفة كثيرة“.

وأضاف كاريك ”لقد استمر في إحراز الأهداف مع كل فريق لعب له، وأنا على ثقة بأنه سيستمر في التهديف. ولا أشك في ذلك“.

ورونالدو هو هداف يونايتد في الموسم الحالي برصيد 10 أهداف أحرزها في 15 مباراة في جميع المنافسات.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ10 بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة بعد حصوله على نقطة واحدة في آخر ثلاث مباريات، بينما يحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 23 نقطة بعد فوزه في أربع من آخر خمس مباريات.

يذكر أن رونالدو قد أثار الجدل خلال الفترة الماضية، بعد أن عبّر عن غضبه من فوز منافسه التقليدي ليونيل ميسي بالكرة الذهبية السابعة في تاريخه، خلال حفل مجلة ”فرانس فوتبول“ الذي أقيم في باريس، يوم الاثنين.

وجاء تعبير رونالدو، البالغ عمره 36 عاما، عن سخطه من فوز ميسي بالجائزة بشكل غير مباشر عندما علق على تغريدة لأحد معجبيه على حسابه في ”إنستغرام“ ينتقد فيها فوز مهاجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي بقوله كلمة ”إنها حقائق“.

وقال المشجع المعجب بمهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق ضمن ما كتبه على حسابه في إنستغرام ”سرقة.. قذارة.. عار.. مؤسف بكل بساطة.. أي شخص لديه ما يكفي من الذكاء يعرف من هو المستحق الحقيقي للجائزة.

”الحصول على الجوائز دون سبب مقنع هو سعادة زائفة، دون فخر. بغض النظر عن هذه الجوائز، فإن رونالدو سيفعل ذلك، كان دائما الأفضل في العالم. التاريخ!“، وكان هذا جزءا من تعليق مشجع رونالدو، الذي يحمل حسابه على إنستغرام اسم (cr7/o_lendario) وقد علق ”الدون“ بقوله Factos وتعني حقائق باللغة البرتغالية.

وكان رونالدو رد على تعليقات باسكال فيري، منظم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وقال إن رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول ”كذب“ في حديثه عن صراعه مع ميسي.