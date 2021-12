غوارديولا بعد تحطيم رقم قياسي جديد بالدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي جاهز للصراع على اللقب

حقق مانشستر سيتي فوزا صعبا على أستون فيلا 2-1 ليواصل مطاردة المتصدر تشيلسي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 32 نقطة بعد 14 جولة.

كما حقق الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما وصل للفوز رقم 150، وهو أسرع مدرب يصل لهذا العدد في لقاءات أقل، حيث حققه في 204 لقاءات فقط.

ورغم كون بيب غوارديولا لا يهتم كثيرا بالأرقام الفردية، لكنه بالتأكيد سيكون سعيدا بصنع المزيد من التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز.

We've got 👏👏 Guardiola!

Tonight's victory means @PepTeam has become the quickest manager to win 150 @premierleague matches 🤩#ManCity pic.twitter.com/rPLG2G1RpE

— Manchester City (@ManCity) December 1, 2021