غوارديولا بعد تحطيم رقم قياسي جديد بالدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي جاهز للصراع على اللقب

حقق مانشستر سيتي فوزا صعبا على أستون فيلا 2-1 ليواصل مطاردة المتصدر تشيلسي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 32 نقطة بعد 14 جولة.

كما حقق الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما وصل للفوز رقم 150، وهو أسرع مدرب يصل لهذا العدد في لقاءات أقل، حيث حققه في 204 لقاءات فقط.

ورغم كون بيب غوارديولا لا يهتم كثيرا بالأرقام الفردية، لكنه بالتأكيد سيكون سعيدا بصنع المزيد من التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز.

We've got 👏👏 Guardiola! Tonight's victory means @PepTeam has become the quickest manager to win 150 @premierleague matches 🤩#ManCity pic.twitter.com/rPLG2G1RpE — Manchester City (@ManCity) December 1, 2021

وتفوق بيب غوارديولا برقمه على غريمه التقليدي البرتغالي جوزيه مورينيو الذي كان يحمل الرقم السابق بتحقيقه الفوز رقم 150 في 230 لقاء، فيما حقق السير أليكس فيرجسون، أسطورة التدريب في مانشستر يونايتد والدوري الإنجليزي الممتاز، 150 فوزا في 247 لقاء، والفرنسي آرسين فينغر مدرب أرسنال السابق حقق الرقم في 258 لقاء.

ورفع المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي نسبة فوزه في لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 74% بعد 150 فوزا مقابل 65% لجوزيه مورينيو و61% لأليكس فيرجسون و58% لأرسين فينغر.

ويرغب بيب غوارديولا في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وتحقيق لقبه الرابع في المسابقة والرقم 11 في كل المسابقات، ويأمل في تجنب الإصابات التي حرمته من عدة لاعبين في الفترات الصعبة من الموسم بحثا أيضا عن لقبه الأوروبي الأول برفقة الفريق الإنجليزي.

وغاب البلجيكي كيفن دي بروين والإنجليزي جاك غريليش والإنجليزي فيل فودين بسبب فيروس كورونا، بينما حصل المدافع الإسباني إيمريك لابورت على بطاقة صفراء خامسة تفرض عليه الغياب عن اللقاء القادم.

وأكد المدرب الإسباني أنه لا يرغب في المزيد من المشاكل خلال شهر كانون الأول / ديسمبر الحالي الذي يعرف لقاءات مكثفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بيب غوارديولا: ”لدينا عدد قليل من اللاعبين ونحن في عجلة من أمرنا، أنا لا أشتكي، لا أفقد اللاعبين الذين لا يستطيعون اللعب لسبب ما، حين يخرج لاعب يدخل آخر“.

وأضاف المدرب الإسباني: ”لكن للحفاظ على الاستمرارية في شهر ديسمبر، أصعب شهر في السنة، نحن في ورطة، لدينا فقط 14 أو 15 لاعبا ونحن في موقف صعب لأن الكثير من اللاعبين يلعبون دقائق أكثر“.

كما قال غوارديولا إن فريقه سيواصل الضغط في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه الصعب 2-1 على أستون فيلا أمس الأربعاء ليواصل مطاردة تشيلسي.

وأبلغ غوارديولا خدمة أمازون برايم بعدما بقي فريقه متأخرا بنقطة واحدة عن تشيلسي بفضل هدفي البرتغاليين روبن دياز وبرناردو سيلفا ”نحن على قدر التحديات“.