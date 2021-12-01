محمد صلاح ينفجر ضحكا في رده على احتلاله المركز السابع في ترتيب الكرة الذهبية (فيديو)

انفجر النجم المصري محمد صلاح مهاجم وهداف ليفربول بالضحك عندما فاجأه مراسل قناة الدوري الإنجليزي الممتاز بسؤال بعد الفوز على إيفرتون في ديربي ميرسيسايد بأنه احتل المركز السابع في ترتيب قائمة جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2021، ورد قائلا ”لا تعليق“.

وأحرز قائد منتخب مصر البالغ عمره 29 عاما هدفين ليقود ليفربول إلى فوز ساحق 4-1 على مضيفه إيفرتون في قمة مرسيسايد باستاد جوديسون بارك يوم الأربعاء ويستمر على بُعد نقطتين وراء تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

المراسل فاجأ صلاح بالسؤال، لكن النجم المصري ردي عليه قائلا ”أتمنى أن يتحسن الترتيب العام المقبل. هدفي الفوز بالدوري الممتاز أو دوري أبطال أوروبا مع ليفربول أو ربما كلاهما في 2022“.

ولمس صلاح الكرة 55 مرة في المباراة وأطلق خمسة تسديدات على المرمى وسجل هدفان خلال مباراة الديربي أمام إيفرتون، بينما جاءت نسبة دقة تمريراته 84.6%.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الممتاز إلى 13 هدفا في 14 مباراة متقدما بفارق أربع نقاط عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي وأقرب منافسيه.

واحتل صلاح المركز السابع في ترتيب جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية لأفضل لاعب في العالم والتي حصدها الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة السابعة في تاريخه يوم الاثنين الماضي.

وأضاف المهاجم الأرجنتيني جائزة 2021 إلى أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، بعد فوزه بلقب كأس كوبا أمريكا لأول مرة مع منتخب بلاده في يوليو/ تموز الماضي.

ويعتقد البعض أن المركز السابع متأخر للغاية بالنسبة لصلاح الذي يتألق بشدة مع ليفربول والمنتخب المصري خلال الفترة الحالية، لكنه لم يحقق أي لقب سواء مع ليفربول أو ”الفراعنة“ في 2021.

وحصد ميسي، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية من برشلونة خلال فترة الانتقالات الأخيرة بعد تتويجه بلقب هداف الدوري الإسباني، 613 نقطة مقابل 580 نقطة لروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الذي فاز بجائزة أفضل مهاجم.

واحتل جورجينيو، الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي وبطولة أوروبا 2020 مع إيطاليا، المركز الثالث بعدما حصد 460 نقطة، متفوقا على الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي صاحبي المركزين الرابع والخامس على الترتيب، فيما احتل كريستيانو رونالدو المركز السادس.