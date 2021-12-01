ترتيب الدوري الإنجليزي: فوز تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول واستمرار الصراع الثلاثي على القمة

حافظ تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما هز البديل حكيم زياش الشباك ليمنحه الفوز 2-1 في ملعب واتفورد اليوم الأربعاء.

ولم يقدم فريق المدرب توماس توخيل أفضل ما لديه في فيكاراج رود لكنه امتلك الكفاءة لحصد النقاط الثلاث الثمينة.

وبعد توقف المباراة لمدة 32 دقيقة بسبب حالة طبية طارئة في المدرجات انتزع تشيلسي التقدم عبر ميسون ماونت في الدقيقة 29.

لكن واتفورد أدرك التعادل المستحق في نهاية الشوط الأول بهدف النيجيري إيمانويل دينيس.

وشارك زياش بدلا من المدافع المصاب تريفور تشالوبا ليحرز هدف الفوز عند مرور ساعة من اللعب بعد 12 دقيقة من مشاركته بتمريرة رائعة من ماونت.

ويتصدر تشيلسي الترتيب برصيد 33 نقطة من 14 مباراة فيما يتقدم واتفورد بمركز واحد وثلاث نقاط على منطقة الهبوط.

ماركوس ألونسو هو من نبه حكم المباراة بوجود حالة طارئة في المدرجات

تعرّف على التفاصيل: https://t.co/L6oDsx7hut#إرم_سبورت pic.twitter.com/jxqHBCVv5W — إرم سبورت (@EremSports) December 1, 2021

صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول للفوز على ملعب إيفرتون

أحرز محمد صلاح هدفين ليقود ليفربول إلى فوز ساحق 4-1 على مضيفه إيفرتون في قمة منطقة مرسيسايد باستاد جوديسون بارك اليوم الأربعاء ويستمر على بُعد نقطتين وراء تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومنحت تسديدة جميلة من جوردان هندرسون التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة التاسعة قبل أن يمرر لاعب الوسط كرة جميلة إلى صلاح بين المدافعين أنهاها المهاجم المصري بطريقة مميزة ليجعل النتيجة 2-صفر.

وبدا إيفرتون محاصرا لكنه نجح في العودة لأجواء اللقاء قبل سبع دقائق على الاستراحة عن طريق ديماراي جراي بعد تمريرة جيدة من البرازيلي ريتشارليسون.

وواصل أصحاب الأرض الضغط لكن ليفربول قتل المباراة عمليا بعدما اقتنص صلاح الكرة من شيموش كولمان قبل أن يضعها بهدوء في المرمى.

واختتم ديوجو جوتا الرباعية بطريقة رائعة، حيث أفلت المهاجم البرتغالي من رقابة آلان قبل أن يطلق تسديدة سكنت شباك الحارس جوردان بيكفورد عند القائم القريب.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي ونقطتين وراء تشيلسي المتصدر.

ملك آنفيلد على قمة الدوري الإنجليزي ولا أحد يستطيع الاقتراب منه، هدفه الـ13 هذا الموسم ✅

🔵 #ايفرتون 1 "جراي"

🆚

🔴 #ليفربول 3 "صلاح-هندرسون"#إرم_سبورت pic.twitter.com/RvjpfrVH9e — إرم سبورت (@EremSports) December 1, 2021

مانشستر سيتي يتفوق على أستون فيلا

قاد هدفان رائعان من روبن دياز وبرناردو سيلفا مانشستر سيتي للفوز 2-1 على مضيفه أستون فيلا في مواجهة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء قلص خلالها أصحاب الأرض الفارق عن طريق أولي واتكنز.

وبهذه النتيجة يظل سيتي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة من 14 مباراة، بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي المتصدر، بينما بقي أستون فيلا في المركز 13 ولديه 16 نقطة بعد هزيمته الأولى تحت قيادة المدرب الجديد ستيفن جيرارد عقب انتصارين متتاليين.

وسيطر سيتي على الشوط الأول وتقدم في الدقيقة 27 عن طريق دياز، حيث تفوق المدافع البرتغالي على الحارس إميليانو مارتينيز بتسديدة من لمسة واحدة من 20 مترا بعد أن مرت تمريرة رحيم سترلينج أمام الجميع في منطقة الجزاء.

وضاعف سيلفا النتيجة بهدف رائع في الدقيقة 43، حيث وضع الكرة بطريقة مذهلة في شباك مارتينيز من 15 مترا بعد هجمة مرتدة لسيتي انطلاقا من منطقة جزائه بقيادة رياض محرز وجابرييل جيسوس على الجناح الأيمن.

ودبت الحياة في أستون فيلا في بداية الشوط الثاني بعدما عثر واتكنز على مساحة كافية في منطقة الجزاء المزدحمة ليسدد في الزاوية القريبة من عشرة أمتار بعد ركلة ركنية نفذها دوجلاس لويز.

وأضاع أستون فيلا فرصة خطيرة لانتزاع التعادل في الدقيقة 75 عندما أبعد إيدرسون حارس سيتي محاولة البديل كارني تشوكوميكا وصمد الفريق الزائر في الدقائق الأخيرة.

27' روبن دياز ⚽

43' برناردو سيلفا ⚽ ثنائية برتغالية في شباك #أستون_فيلا بقيادة جيرارد خلال الشوط الأول 💥🏆#إرم_سبورت pic.twitter.com/5OxxR3yQua — إرم سبورت (@EremSports) December 1, 2021

في مباراة أخرى أحرز جيمس ماديسون هدفا في الشوط الثاني ليحول ليستر سيتي تأخره مرتين ويفرض التعادل 2-2 على مضيفه ساوثامبتون في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء تأخرت 18 دقيقة بسبب حالة طبية طارئة في المدرجات.

وسجل يان بدناريك وتشي آدامز هدفين في الشوط الأول لأصحاب الأرض، وبينهما أحرز جوني إيفانز هدف الضيوف لينتهي الشوط الأول 2-1.

وفرضت حالة طبية طارئة في المدرجات خلال الاستراحة تأخر انطلاق الشوط الثاني باستاد سانت ماريز، لكن بمجرد استئناف اللعب كان الضيوف الطرف الأفضل، وسرعان ما سجل ماديسون هدف التعادل.

ورفع التعادل رصيد ليستر إلى 19 نقطة، مقابل 15 نقطة لساوثامبتون.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: