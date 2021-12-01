ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يطير بالصدارة

ابتعد النجم المصري محمد صلاح بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد أن أحرز الهدف الثاني لفريقه ليفربول في شباك إيفرتون، خلال المباراة التي تجمعهما في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة 14 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفر في الدقيقة 20، بعد تلقيه تمريرة من هندرسون، لينفرد بمرمى إيفرتون ويسدد الكرة في الشباك ببراعة.

وجاء هدف ليفربول الأول عن طريق هندرسون في الدقيقة 9 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة جزاء إيفرتون، بعد تلقيه الكرة من أندي روبرتسون من الجهة اليسرى.

نجح محمد صلاح في تسجيل وصناعة 13 هدفًا في آخر 7 مباريات خارج ملعب ليفربول، وهدفه في إيفرتون مساء اليوم جعله أول لاعب في تاريخ النادي يفعل ذلك للمباراة السابعة على التوالي.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

محمد صلاح – ليفربول – 12 هدفا

جيمي فاردي – ليستر سيتي – 9 أهداف

ساديو ماني – ليفربول – 7 أهداف

ميكائيل أنطونيو – وست هام – 7 أهداف

جوتا – ليفربول – 7 أهداف

رافينها – ليدز يونايتد – 6 أهداف

وحقق محمد صلاح المركز السابع عالميًا بسباق الكرة الذهبية لعام 2021، حيث تفوق على كيليان مبابي وروميلو لوكاكو وكيفن دي بروين وإيرلينغ هالاند.