إيقاف مباراة واتفورد وتشيلسي لإصابة أحد الجماهير بأزمة قلبية

توقفت مباراة تشيلسي ضد واتفورد، المقامة حاليا على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي، قبل أن يتم استئنافها بعد التوقف لمدة 20 دقيقة.

وقرر حكم المباراة إيقافها؛ بسبب تعرض أحد الجماهير الحاضرة اللقاء إلى أزمة صحية طارئة، وكان لا بد من إسعافه طبيا.

وتوقفت المباراة مؤقتًا بعد 10 دقائق وغادر اللاعبون الملعب بعد حوالي ثلاث دقائق، حيث كان أحد المشجعين يتلقى رعاية طبية.

وقال المذيع الداخلي للملعب إن المباراة ستستأنف بعد فترة وجيزة، لكنه أعلن بعد ذلك أن اللاعبين غير مستعدين للاستمرار حتى يتأكدوا من صحة المشجع.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن أحد الجماهير تعرض لأزمة قلبية، ما دعا الحكم لإيقاف المباراة على الفور.

وتم استئناف اللعب مرة أخرى بعد الاطمئنان على صحة المشجع، حيث توقفت المباراة لمدة 20 دقيقة.

ويتصدر تشيلسي الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ويتقدم واتفورد بثلاث نقاط على منطقة الهبوط.