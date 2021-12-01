التحقيق مع التوأم حراس كريستيانو رونالدو للاشتباه في قيامهما بأعمال "غير قانونية"

يخضع الحراس الشخصيون لكريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي للتحقيق بسبب عملهم بشكل غير قانوني في البرتغال، بحسب صحيفة ”أوبزرفادور“ البرتغالية.

تم الكشف مؤخرًا عن سيرجيو وجورجي راماليرو ، الجنديين السابقين اللذين خدما في أفغانستان مع وحدة من القوات الخاصة للنخبة بصفتهما حراس نجم مانشستر يونايتد.

وأصبح التوأم جزءًا من وحدة الحراسات الخاصة (PSP) التابعة للشرطة البرتغالية والمكلفة بحراسة السياسيين والقضاة.

وقالت مجلة ”فلاش“ البرتغالية إن التوائم ، وهما ضمن مجموعة من ثلاثة توائم، استأجرهم كريستيانو بعد أن حصلوا على إجازة غير مدفوعة من الشرطة ، لكن الرجلين يخضعان للتحقيق بشأن مزاعم أنهما قاما بالعمل لحسابهما دون تصريح (العمل في حراسة أحد الشخصيات دون تصريح الشرطة) في بلدهما الأم ، بحسب صحيفة أوبزرفادور.

وأوضحت الصحيفة أنهما سيخضعان لإجراءات تأديبية عند عودتهما إلى وحدة الحراسات الخاصة ، وردا على سؤال عن التحقيق قال متحدث باسم الوحدة ”لا نعلق على القضايا قيد التحقيق“.

ولفت حرس رونالدو الأنظار عندما رافقه التوأم إلى مطار مانشستر في بداية مشوار فريقه في دوري أبطال أوروبا ضد فريق يونغ بويز السويسري.

وساعد التوأم الأنيق اللذان لم يتم الكشف عن هويتهما في ذلك الوقت ، المهاجم في حمل حقائبه أثناء خروجه من المطار.

وذكرت التقارير في ذلك الوقت أن اللاعب البرتغالي الدولي وعائلته سيحصلون على حماية على مدار الساعة بعد عودته إلى أولد ترافورد.

وشوهد الشقيقان مع رونالدو مرة أخرى بعد عودته إلى مطار مانشستر بعد خسارة فريقه 4-1 أمام واتفورد، تلك الهزيمة التي تسببت في إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني السابق للفريق.

وينحدر التوأم من أنسياو بالقرب من مدينة بومبال التي تبعد ساعتين بالسيارة شمال العاصمة البرتغالية لشبونة.

وقد التحقا بالجيش مباشرة من المدرسة وانتهى بهما الأمر في وحدة القوات الخاصة المسماة الكوماندوز ، والتي تم إنشاؤها في أنغولا عام 1962 وشاركت في الحرب في أفغانستان.

وساعد المظلي السابق نونو ماريكوس في الحفاظ على سلامة الحائزة على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات عندما كان في ريال مدريد، كما تم تصوير مقاتل MMA السابق جونكالو سالغادو وهو يراقب رونالدو في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 في العاصمة الأوكرانية كييف.