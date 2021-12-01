كريستيانو رونالدو يبدي إعجابه بمنشور مشجع يمتدحه وينتقد فوز ميسي بالكرة الذهبية

أعرب كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، عن غضبه من فوز منافسه التقليدي ليونيل ميسي بالكرة الذهبية السابعة في تاريخه، خلال حفل مجلة ”فرانس فوتبول“ الذي أقيم في باريس، يوم الاثنين.

وجاء تعبير رونالدو، البالغ عمره 36 عاما، عن سخطه من فوز ميسي بالجائزة بشكل غير مباشر عندما علق على تغريدة لأحد معجبيه على حسابه في ”إنستغرام“ ينتقد فيها فوز مهاجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي بقوله كلمة ”إنها حقائق“.

واحتل رونالدو المركز السادس فقط في اختيارات مجلة ”فرانس فوتبول“ وهذه المرة الأولى منذ 11 عاما أن يكون فيها المهاجم البرتغالي خارج أول ثلاثة لاعبين في القائمة النهائية للكرة الذهبية.

وقالت شبكة ESPN في نسخبتها البرتغالية إن رونالدو يبدو غير مقتنع باختيارات ”فرانس فوتبول“ التي أعطت الكرة الذهبية السابعة لميسي، وقد علق على صفحة أحد المعجبين انتقد فوز ميسي، بينما احتل البرتغالي المركز السادس في القائمة.

وقال المشجع المعجب بمهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق ضمن ما كتبه على حسابه في إنستغرام ”سرقة.. قذارة.. عار.. مؤسف بكل بساطة.. أي شخص لديه ما يكفي من الذكاء يعرف من هو المستحق الحقيقي للجائزة.

”الحصول على الجوائز دون سبب مقنع هو سعادة زائفة، دون فخر. بغض النظر عن هذه الجوائز، فإن رونالدو سيفعل ذلك، كان دائما الأفضل في العالم. التاريخ!“، وكان هذا جزءا من تعليق مشجع رونالدو، الذي يحمل حسابه على إنستغرام اسم (cr7/o_lendario) وقد علق ”الدون“ بقوله Factos وتعني حقائق باللغة البرتغالية.

وكان رونالدو رد على تعليقات من باسكال فيري، منظم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وقال إن رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول ”كذب“ في حديثه عن صراعه مع ميسي.

وأبلغ فيري صحيفة ”نيويورك تايمز“ يوم الجمعة الماضي أن الطموح الوحيد لدى رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد هو أن يعتزل بعدد من جوائز الكرة الذهبية يفوق ميسي.

ونال الأرجنتيني ميسي، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية من برشلونة هذا الصيف، الكرة الذهبية للمرة السابعة يوم الاثنين الماضي ليعزز رقمه القياسي بعد التفوق على روبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو لاعب وسط تشيلسي صاحبي المركزين الثاني والثالث.

وكتب رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات على إنستغرام يوم الاثنين ”باسكال فيري كذب. لقد استغل اسمي للترويج لنفسه وللمكان الذي يعمل فيه“.

وأضاف ”من غير المقبول أن الشخص المسؤول عن منح مثل هذه الجائزة المهمة يكذب بهذا الشكل وبطريقة تفتقر للاحترام لشخص اعتاد دائما احترام فرانس فوتبول والكرة الذهبية“.

وأضاف المهاجم الأرجنتيني جائزة 2021 إلى أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، بعد فوزه بلقب كأس كوبا أمريكا للمرة الأولى مع منتخب بلاده في يوليو/ تموز الماضي.