غريليش: التأقلم في مانشستر سيتي أصعب مما توقعت

اعترف جاك غريليش، أغلى لاعب كرة قدم إنجليزي، بأنه واجه صعوبات أكبر مما توقع للتأقلم مع مانشستر سيتي، وذلك قبل اللعب ضد فريقه السابق أستون فيلا، اليوم الأربعاء، في الدوري الممتاز.

وانضم غريليش من فيلا في أغسطس/ آب الماضي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (133.23 مليون دولار) وهو رقم قياسي بالدوري الإنجليزي، لكن انطلاقته كانت بطيئة نسبيا مع ناديه الجديد إذ سجل هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 15 مباراة.

وأبلغ غريليش صحيفة ”ديلي تليغراف“: ”وجدت صعوبات أكبر مما اعتقدت للتأقلم مع مدرب مختلف وزملاء جدد“.

وأضاف ”لن أقول إنني تعثرت لكنني وجدت الأمر شاقا للتكيف منذ البداية، لم أقدم تمريرات حاسمة أو أهدافا بالقدر ذاته مثل الموسم الماضي، لكنني لا أشكك أبدا في نفسي“.

وبدد لاعب منتخب إنجلترا المخاوف من وقوعه تحت الضغط بسبب قيمة صفقته الباهظة، وقال ”لا أهتم بذلك على الإطلاق“.

وشجع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، غريليش على التطور مؤكدا أن لاعب الوسط لديه المهارات الفنية المطلوبة في الفريق.

