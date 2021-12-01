غريليش: التأقلم في مانشستر سيتي أصعب مما توقعت

اعترف جاك غريليش، أغلى لاعب كرة قدم إنجليزي، بأنه واجه صعوبات أكبر مما توقع للتأقلم مع مانشستر سيتي، وذلك قبل اللعب ضد فريقه السابق أستون فيلا، اليوم الأربعاء، في الدوري الممتاز.

وانضم غريليش من فيلا في أغسطس/ آب الماضي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (133.23 مليون دولار) وهو رقم قياسي بالدوري الإنجليزي، لكن انطلاقته كانت بطيئة نسبيا مع ناديه الجديد إذ سجل هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 15 مباراة.

وأبلغ غريليش صحيفة ”ديلي تليغراف“: ”وجدت صعوبات أكبر مما اعتقدت للتأقلم مع مدرب مختلف وزملاء جدد“.

وأضاف ”لن أقول إنني تعثرت لكنني وجدت الأمر شاقا للتكيف منذ البداية، لم أقدم تمريرات حاسمة أو أهدافا بالقدر ذاته مثل الموسم الماضي، لكنني لا أشكك أبدا في نفسي“.

وبدد لاعب منتخب إنجلترا المخاوف من وقوعه تحت الضغط بسبب قيمة صفقته الباهظة، وقال ”لا أهتم بذلك على الإطلاق“.

وشجع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، غريليش على التطور مؤكدا أن لاعب الوسط لديه المهارات الفنية المطلوبة في الفريق.

🔓 This interview is free to read in the UK until 2pm https://t.co/wXDSI586pP — Telegraph Football (@TeleFootball) November 30, 2021

وأوضح غوارديولا ”كل اللاعبين الجدد يتعثرون لكن ما يجب عليه فعله سيكون سهلا بالنسبة له لأنه يتمتع بالقدرات المطلوبة.

”ربما كانت البداية بطيئة لأنه يحترم بقية الزملاء لكنها أجواء جديدة وهذا أمر طبيعي ويحتاج إلى وقت“.

ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر تشيلسي، بينما صعد فيلا للمركز الـ13 بعد الفوز في آخر مباراتين تحت قيادة مدربه الجديد ستيفن جيرارد.

وقبل الانضمام لسيتي، خاض غريليش مع أستون فيلا في جميع المسابقات المحلية، 213 مباراة وسجل 32 هدفا بينما استطاع صناعة 43 هدفا.

فيما اللاعب خاض في الدوري الإنجليزي الممتاز 96 مباراة سجل خلالها 15 هدفا وصنع 19 هدفا بواقع 7067 دقيقة خاضها من عمر البريميرليغ.

كما خاض في الموسم الأخير 2020-2021، 26 مباراة في الدوري الإنجليزي مع أستون فيلا، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 12 هدفا بواقع 2185 دقيقة شارك فيها مع ”الفيلانز“.

بينما شارك في بطولة كأس كاراباو في مباراة واحدة سجل خلالها هدفا وحيدا، خلال فعاليات الموسم الماضي.