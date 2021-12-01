ماغالهايس نجم آرسنال يشتبك مع لص حاول سرقته أمام منزله (فيديو)

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ عن فيديو يظهر محاولة تعرض البرازيلي غابرييل ماغالهايس، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، لعملية سطو أمام منزله، لكنه قام بالدفاع عن نفسه والاشتباك مع اللص.

وأوضحت الصحيفة أن المدافع البرازيلي واجه لصا كان في يده مضرب بيسبول، حاول سرقة سيارته المرسيدس التي يبلغ ثمنها 45 ألف جنيه إسترليني من الجراج الخاص به.

وتبع لصان، غابرييل وصديقه إلى المنزل بعد قضاء ليلة في الخارج، وطلبا مفاتيح سيارة اللاعب وهاتفه المحمول، بعد رؤيته وهو يخرج من سيارته.

ثم اندفع أحد اللصين، نحو نجم آرسنال بالمضرب، لكن اللاعب البرازيلي ضربه في وجهه واشتبك معه وأمسك بقبعته، حتى هرب اللص.

Nah no way this tottenham fan bottled robbing Arsenal’s Gabriel 😭 pic.twitter.com/hzSUF1uXJL — Jacob 🎄❄️ (@LFCjxcob) November 30, 2021

وحكم على أحد اللصين بالسجن لمدة 5 سنوات الشهر الماضي بعدما تعرفت عليه الشرطة، من خلال الحمض النووي الموجود على القبعة التي سقطت خلال المشاجرة.

وكان غابرييل انتقل إلى آرسنال قادما من ليل صيف العام الماضي، وتحول إلى لاعب أساسي في صفوف الفريق بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

ولا تعد هذه هي حادثة السرقة الأولى التي يتعرض لها لاعب في الدوريات الكبرى، إذ كشفت صحيفة ”ذا صن“ أخيرا عن تعرض أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، لم تذكر اسمه، لسطو مسلح داخل منزله، حيث تم تقييده برفقة شريكته.

وأضافت الصحيفة، أن اللصوص كانوا يعتقدون أن اللاعب ليس متواجدا في المنزل، بسبب انضمامه لمنتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، لكنه عاد مبكرا من معسكر الفريق.

وبينما كان يشاهد زملاءه في المنتخب الوطني على شاشة التلفزيون، اقتحم 4 رجال المنزل عبر باب زجاجي، فيما كانت شريكته متواجدة برفقته، وتم الإمساك بهما وتقييدهما قبل سرقة المنزل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من اللاعب ”إنه أسوأ كابوس للجميع. لقد كان شجاعا جدا وبذل قصارى جهده، لكنه كان وحده وكانوا عدوانيين جدا“.

وأكدت الصحيفة البريطانية في تقريرها، أن اللصوص قاموا بسرقة ممتلكات عبارة عن ساعات ومجوهرات وأجهزة كهربائية، قدر ثمنها بـ1.5 مليون جنيه إسترليني.

ونقلت ”ذا صن“ عن الشرطة البريطانية قولها ”تم الدخول عنوة إلى العقار وسرقة المجوهرات، إلى جانب أدوات منزلية أخرى. الاستفسارات جارية“.