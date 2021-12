ماغالهايس نجم آرسنال يشتبك مع لص حاول سرقته أمام منزله (فيديو)

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ عن فيديو يظهر محاولة تعرض البرازيلي غابرييل ماغالهايس، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، لعملية سطو أمام منزله، لكنه قام بالدفاع عن نفسه والاشتباك مع اللص.

وأوضحت الصحيفة أن المدافع البرازيلي واجه لصا كان في يده مضرب بيسبول، حاول سرقة سيارته المرسيدس التي يبلغ ثمنها 45 ألف جنيه إسترليني من الجراج الخاص به.

وتبع لصان، غابرييل وصديقه إلى المنزل بعد قضاء ليلة في الخارج، وطلبا مفاتيح سيارة اللاعب وهاتفه المحمول، بعد رؤيته وهو يخرج من سيارته.

ثم اندفع أحد اللصين، نحو نجم آرسنال بالمضرب، لكن اللاعب البرازيلي ضربه في وجهه واشتبك معه وأمسك بقبعته، حتى هرب اللص.

Nah no way this tottenham fan bottled robbing Arsenal’s Gabriel 😭 pic.twitter.com/hzSUF1uXJL

— Jacob 🎄❄️ (@LFCjxcob) November 30, 2021