كلوب يمتدح روعة فان دايك قبل مباراة ليفربول ضد إيفرتون في قمة مرسيسايد

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، قبل مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، غدا الأربعاء، إن المدافع فيرجيل فان دايك لم يكن محظوظا في تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة في لقاء الفريقين الموسم الماضي، لكنه عاد بطريقة رائعة هذا الموسم.

وأصيب فان دايك بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد تدخل متهور من الحارس جوردان بيكفورد خلال مباراة الفريقين، في أكتوبر تشرين الأول 2020؛ مما تطلب خضوعه إلى جراحة أبعدته حتى نهاية الموسم.

وأضر غياب المدافع الهولندي الدولي ليفربول كثيرا؛ حيث احتل المركز الثالث وفشل في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي كان أحرزه في الموسم السابق.

لكنه قاد ليفربول للحفاظ على نظافة شباكه في ثماني مباريات من أصل 13 في الدوري هذا الموسم، ووفر صلابة في قلب الدفاع.

وأبلغ كلوب الصحفيين، اليوم الثلاثاء: ”كلنا بشر، لذلك ربما يكون من الصعب تجاهل شيء من هذا القبيل (الإصابة)، لم يكن هذا وضع يمكن أن يحدث دائما في كرة القدم.. لكن فيرجيل يتمتع بخبرة كبيرة.

”يجب أن يتخلص تماما من كل الأشياء التي يمكن أن تكون في ذهنه بسبب مشكلة واحدة في الماضي.. لقد عاد بطريقة رائعة (هذا الموسم). خاض فترة الإعداد كاملة وهو أمر مفيد للغاية“.

"He came back brilliant." 💪

Jurgen Klopp has been massively impressed with @VirgilvDijk since his #LFC injury comeback, and he's made an exciting prediction 📈 pic.twitter.com/i4eDeYduT5

— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) November 30, 2021