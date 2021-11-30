لماذا قاطع كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح حفل الكرة الذهبية؟

تُوج الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2021 وللمرة السابعة في مسيرته، معززًا رقمه القياسي، مبتعدًا عن غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، المتوج بالجائزة 5 مرات.

وشهد حفل الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية، الذي أقيم في باريس، غياب بارز للثنائي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والنجم المصري محمد صلاح، دون الإعلان رسميًا عن أسباب واضحة تدفعهم للغياب عن الحفل.

بعد إثارة الجدل حول أحقيته.. لماذا فاز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية؟ https://t.co/VbLN8Ngf5b pic.twitter.com/ZuJ5cTw0Dm — إرم سبورت (@EremSports) November 30, 2021

وتعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة على الغياب عن حفلات الجوائز الفردية، التي نظمت، سواء من طرف مجلة فرانس فوتبول، أو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أو الاتحاد الدولي لكرة القدم، حين يعلم بكونه ليس الفائز وهو ما عرضه سابقًا لانتقادات كبيرة، واتهم بكونه لا يملك الروح الرياضية لتقبل الخسارة.

وجاء غياب كريستيانو رونالدو هذه المرة، بسبب خلاف واضح مع باسكال فيري، رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول، التي تمنح جائزة الكرة الذهبية، والذي قال بأن النجم البرتغالي أخبره أن طموحه إنهاء مسيرته، متفوقًا على ميسي في عدد الكرات الذهبية.

ورد كريستيانو رونالدو بقوة على مدير تحرير فرانس فوتبول، واتهمه بالكذب، مؤكدًا أن طموحه هو الفوز بالألقاب الجماعية، وأن يكون قدوة للاعبين الشباب، وأن يترك اسمه مكتوبًا بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم.

كما أكد النجم البرتغالي، أنه يتحلى بالروح الرياضية واللعب النظيف، وأنه دائمًا يهنأ الفائز وأنه لا يتنافس مع أي شخص.

وجاءت رسالة رونالدو التي رد من خلالها على رئيس تحرير فرانس فوتبول، لتشرح بعض أسباب غيابه عن حفل 2021، رغم كونه أيضًا، يستعد برفقة فريقه لمواجهة قوية، الخميس القادم، أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يعلن فريق ليفربول، أسباب غياب النجم المصري محمد صلاح، عن الحفل، واكتفى بتأكيد غيابه في تصريحات لبعض المواقع، دون أسباب.

وظهر النجم المصري وزوجته في موناكو، لاستلام جائزة القدم الذهبية، كأول عربي وثالث أفريقي يفوز بها في التاريخ، حيث تسلمت زوجته الجائزة في توقيت حفل الكرة الذهبية نفسه.

وفي الغالب، صلاح غير راضٍ عن ترتيبه (السابع) في سباق الكرة الذهبية.