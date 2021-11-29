إيدي هاو: "من الحماقة" الوعد بخروج نيوكاسل من دائرة الخطر

أكد المدير الفني لفريق نيوكاسل إيدي هاو أنه سيكون من قبيل الحماقة، من جانبه، أن يقدم وعداً بخروج نيوكاسل من دائرة الهبوط من الدوري الإنجليزي.

وتم تعيين هاو، مدرب بورنموث السابق، على رأس القيادة الفنية في نيوكاسل في وقت سابق هذا الشهر، بعد إقالة ستيف بروس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن هاو احتفل بعيد ميلاده الـ44، اليوم الإثنين، بقيادة تدريبات فريقه استعداداً لمواجهة نورويتش في محاولة لتحقيق فوز في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في الموسم، وذلك في المحاولة رقم 14، في الوقت الذي يبتعد فيه فريقه بست نقاط عن منطقة البقاء في المسابقة.

كورونا تحرم إيدي هاو من مباراته الأولى كمدرب لنادي نيوكاسل https://t.co/yHqvzFI4zp pic.twitter.com/m0fOZURRDe — إرم سبورت (@EremSports) November 19, 2021

وأكد الملاك السعوديون الجدد لنادي نيوكاسل أنهم سيضعون كامل تركيزهم في الاستثمار بالنادي لتعزيز صفوف الفريق، لكن هاو يعلم أن الإنفاق ليس السبيل الوحيد لإنقاذ الفريق وبقائه في الدوري الممتاز.

وبسؤاله حول مدى تأكده من تلقيه الدعم الكافي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، أجاب: ”لا يمكنني منح الوعود بشأن ذلك، لكن يمكنني أن أعد بأن المسؤولين والملاك سيدعمون الفريق، وسيدعمونني في محاولاتنا للنجاح الذي نرغب به، هذا كل ما يمكنني قوله“.

وأضاف: ”سيكون من الحماقة منح وعود في الوقت الحالي، أولويتي هي أن أخرج أفضل ما في اللاعبين المتواجدين معنا حالياً“.

وتابع: ”يعلم هاو أن القضاء على المشاكل الدفاعية التي يمر بها الفريق سيكون ضرورياً، في حال أراد نيوكاسل الخروج من الأزمة الحالية“.

وقال هاو: ”لا أعتقد أننا نعاني من أي قيود أو ضغوط بوجود تلك المجموعة من اللاعبين هنا، يجب علينا أن نطور أداءنا ونتائجنا، وبمجرد عودة الثقة إلى الفريق أعتقد أنك ستشاهد فريقاً مختلفاً“.

واختتم: ”الهجوم والدفاع يجب أن يكونا متوازنين، وهذا ما يمنح الثقة والتوازن لأي فريق، ونحن بحاجة للقيام بذلك بشكل صحيح“.

وقاد هاو بورنموث من الدرجة الرابعة للدوري الممتاز من خلال تقديم كرة قدم جذابة، وقال المدرب البالغ عمره 43 عاما إن لاعبي نيوكاسل ”استجابوا جيدا“ له خلال الأيام العشرة الماضية.

وأصبح هاو بلا وظيفة منذ ترك بورنموث في أغسطس/ آب 2020، عقب الهبوط للدرجة الثانية في آخر جولات الموسم.