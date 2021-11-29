ميرور: تعيين رانجنيك يعزز فرص مانشستر يونايتد في التعاقد مع هالاند

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد أعاد فتح ملف صفقة النرويجي إيرلينغ هالاند، عقب الإعلان رسميًا عن تعيين رالف رانجنيك مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خاصة وأن الثنائي تجمعهما علاقة منذ أن عملا سويا في سالزبورغ.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد، رسميًا، تعيين رالف رانجنيك مديرا فنيا مؤقتا حتى نهاية الموسم.

وتفاوض مانشستر يونايتد مع رانجنيك منذ أيام؛ من أجل الإشراف على الفريق مؤقتًا، عقب رحيل أولي غونار سولشاير، حتى يتم الاستقرار على مدير فني جديد، بداية من الموسم المقبل.

رسميًا.. مانشستر يونايتد يعين رالف رانجنيك مدربًا مؤقتًا للفريق https://t.co/Nkeuyvh3Ko pic.twitter.com/v5NFAjKPT7 — إرم سبورت (@EremSports) November 29, 2021

ونشرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية تقريرًا قالت فيه إن مانشستر يونايتد تلقى دعمًا من مدربه السابق رينيه ميولينستين الذي قضى 6 سنوات في أولد ترافورد بمساعدة السير أليكس فيرجسون بين عامي 2007 و 2013 بشأن التعاقد مع هالاند.

وقالت الصحيفة إن علاقات رانجنيك مع نجم ريد بول سالزبورغ السابق يمكن أن تساعد الشياطين الحمر في سعيهم للانتقال.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن يونايتد عزز الأمل في أن يتمكن من إقناع هالاند بالتوقيع بفضل علاقة رينيه ميولينستين بوالده ألف إنج.

كما لعب هالاند مع رانجنيك عندما كان اللاعب البالغ من العمر 63 عامًا مديرًا لكرة القدم في سالزبورغ، حيث تم التعاقد معه مقابل 7.2 مليون جنيه إسترليني فقط، فيما ثبت أنه خطوة ذكية للمهاجم المراهق آنذاك.

من المتوقع أن ينتقل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا مرة أخرى الصيف المقبل، حيث من المقرر أن يدفع عملاق أوروبي لأصحاب العمل الحاليين بروسيا دورتموند الشرط الجزائي البالغ 68 مليون جنيه إسترليني.

مولينستين واثق من أن مانشستر يمكن أن يكون وجهة هالاند التالية، وقال: ”كرة القدم تدور حول العلاقات. نعلم جميعًا أن هالاند موهبة هائلة ولديه سجل تهديف لا يصدق. إنه شاب، إنه مباشر، إنه سريع، إنه قوي“.

وأضاف: ”أعتقد أنه مثل الكثير من المشجعين كنت أتوقع أن يكون في مان يونايتد بالفعل؛ بسبب تلك العلاقة مع أولي غونار سولشاير. إنهم يعرفون بعضهم البعض، ولكن لأي سبب من الأسباب لم يتحقق ذلك“.

وتابع: ”من المهم أن تكون لديك علاقات جيدة. ربما يستطيع رانجنيك إحضار شيء ما إلى الطاولة وإحضار شخص مثل هالاند إلى مانشستر يونايتد. أعتقد أن ذلك سيكون سبقًا كبيرًا.“

رانجنيك، الذي من المقرر أن يتم تعيينه من قبل إد وودوارد ورفاقه هذا الأسبوع، يتمتع بسجل حافل عندما يتعلق الأمر بالتوظيف.