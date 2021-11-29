رسميًا.. مانشستر يونايتد يعين رالف رانجنيك مدربًا مؤقتًا للفريق

أعلن نادي مانشستر يونايتد رسميًا، تعيين رالف رانجنيك، كمدير فني مؤقت حتى نهاية الموسم.

وتفاوض مانشستر يونايتد مع رانجنيك منذ أيام، من أجل الإشراف على الفريق مؤقتًا، عقب رحيل أولي جونار سولشاير، حتى يتم الاستقرار على مدير فني جديد، بداية من الموسم المقبل.

وقال النادي في بيانه الرسمي، يوم الإثنين: ”يسرّ مانشستر يونايتد، أن يعلن التوصل إلى اتفاق مع رانجيك لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم، كما اتفق الطرفان على أن يستمر المدرب في منصب استشاري لمدة عامين، بعد نهاية الموسم الجاري“.

وأضاف البيان: ”يبقى مايكل كاريك، مسؤولًا عن الفريق الأول، حتى يتم الانتهاء من إجراءات إصدار تأشيرة عمل رالف“.

وقاد كاريك مانشستر يونايتد، إلى تحقيق الفوز أمام فياريال الإسباني، بثنائية، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، في أول اختبار له.

وقال رالف في تصريحاته: ”يغمرني الحماس لانضمامي لمانشستر يونايتد، وكامل تركيزي منصبّ على أن أجعل هذا الموسم ناجحًا للفريق“.

Welcome to Manchester United, Ralf Rangnick 🔴🇩🇪#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021

وبدأ رانجنيك مسيرته التدريبية في عمر الـ25 عامًا، عندما قاد فيكتوريا باكنانج، لاعبًا ومدربًا عامًا، في العام 1983، وبعدها بموسين، اعتزل كرة القدم، وتولى تدريب فريق شتوتغارت الرديف.

ولكن في عام 1957، عاد مرة أخرى، ليصبح من جديد لاعبًا ومدربًا لفريق ليبولدسفيلر.

وبعد ذلك تولى تدريب فريق شتوتغارت الألماني، ونجح في إنهاء موسمه الأول مع الفريق في المركز التاسع.

ومن ثم تولي تدريب فريق هانوفر، ونجح في الصعود به لدوري الدرجة الأولي، بعد غياب دام 13 عامًا.

وفي موسم 2004-2005، قاد شالكة، ونجح في احتلال المركز الثاني، خلفًا لبايرن ميونخ؛ صاحب اللقب في هذا الموسم.

ورحل رانجينك عن شالكة، ليخوض مغامرة جديدة مع هوفنهايم، في الدرجة الثالثة، وتأهل بالفريق للدرجة الثانية في أول موسم له، وفي الموسم الآخر، نجح في التأهل لدوري الدرجة الأولي.

وفي موسم 2015-2016، تولى تدريب فريق لايبزيغ، وتأهل معهم لدوري الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخ النادي الألماني.

وأشارت العديد من التقارير، إلى أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، من أبرز المرشحين لقيادة الفريق في الموسم المقبل.