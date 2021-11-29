توخيل يمتدح شجاعة جورجينيو بعد خطأ فادح في مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

أشاد توماس توخيل، مدرب تشيلسي، بقائد فريقه جورجينيو لنجاحه في تجاوز خطأ فادح منح مانشستر يونايتد هدف التقدم، حيث استعاد ثقته ليسجل من ركلة جزاء منحت متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نقطة واحدة، يوم الأحد.

وقال توخيل إن أضواء استاد ”ستامفورد بريدج“ أثرت على رؤية جورجينيو ليفشل في السيطرة على كرة عالية، ما سمح لمهاجم يونايتد غادون سانشو بالتغلب عليه والتسجيل بسهولة.

وأبلغ توخيل الصحفيين: ”خطأ كهذا واهتزاز شباكنا بهذا الشكل بصورة عامة أمر غير معتاد، خاصة مع جورجي“.

”أعتقد أنه أخطأ في تقدير الموقف وكان منزعجا بشدة من الأضواء لذلك لم ير الكرة في النهاية. لكن الأمر يتطلب الكثير من الشجاعة والشخصية حتى لا تتأثر أثناء المباراة، لتحظى بالشجاعة لتنفيذ ركلة جزاء لإدراك التعادل في لحظة حاسمة“.

وأضاع جورجينيو ركلات جزاء مع منتخب إيطاليا في الفترة الأخيرة، وبدا لوهلة في مباراة الأحد أن مدافع تشيلسي ماركوس ألونسو أراد تنفيذ ركلة الجزاء بعد أن ارتكب مدافع يونايتد آرون وان-بيساكا مخالفة في منطقة الجزاء ضد تياغو سيلفا.

لكن جورجينيو حافظ على تماسك أعصابه وأرسل ديفيد دي خيا حارس يونايتد في الاتجاه الخاطئ بتسديدة منخفضة في الزاوية السفلى للمرمى.

وتركت النتيجة – وهي ثاني تعادل على التوالي لتشيلسي على أرضه بنتيجة 1-1 عقب تعادله مع بيرنلي في وقت سابق من الشهر الحالي – الفريق اللندني متقدما بنقطة واحدة فقط على مانشستر سيتي وبنقطتين على ليفربول.

لكن توخيل قال إنه لم يكن سعيدا بالطريقة التي لعب بها فريقه حيث سيطر على اللعب وصنع 24 فرصة مقابل ثلاث ليونايتد.

وأضاف: ”بالتأكيد من الصعب تخيل أنه يمكنك فقد نقاط في هذه المباراة لأننا كنا الفريق الأفضل وكنا الفريق الذي حدد الإيقاع“.

”نشعر بخيبة أمل ولكن ليس لدينا أي ندم. يمكن أن يحدث هذا في كرة القدم، ونحن نعرف ذلك. لا نشعر بالرضا عندما يحدث ذلك، لكن الأمر على هذا النحو“.

تصريحات جورجينيو

وكان جورجينيو قد كتب عبر حسابه الشخصي بتطبيق ”إنستغرام“، عقب اللقاء: ”مباراة صعبة، هذا الخطأ مؤلم ولكن عليك التعلم من ذلك، ورفع رأسك والمضي قدمًا“.

وأضاف اللاعب الإيطالي: ”فخورون بهذا الفريق الذي لا يستسلم أبدًا. إلى المباراة المقبلة“.

ويلتقي تشيلسي في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي مع فريق واتفورد يوم الأربعاء المقبل.