رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يهزم ويستهام ويزاحم تشيلسي على الصدارة مؤقتا
تاريخ النشر: 28 نوفمبر 2021 16:01 GMT
تاريخ التحديث: 28 نوفمبر 2021 16:55 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يهزم ويستهام ويزاحم تشيلسي على الصدارة مؤقتا

ارتقى مانشستر سيتي إلى المركز الأول (مع تشيلسي) في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه 2/1 على ضيفه ويستهام، اليوم الأحد، في الجولة الـ13 من البريميرليغ،

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

ارتقى مانشستر سيتي إلى المركز الأول (مع تشيلسي) في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه 2/1 على ضيفه ويستهام، اليوم الأحد، في الجولة الـ13 من البريميرليغ، اليوم الأحد.

وعلى ملعب الاتحاد وتحت الثلوج سجل الألماني إلكاي غوندوغان الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 33، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل البديل فرناندينهو لويس روزا الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 90، قبل أن يسجل مانويل لانزيني هدفا لويستهام في اللحظات الأخيرة لكنه لم يمنع خسارة فريقه.

وحقق مانشستر سيتي الفوز التاسع، في حين تعادل مرتين وخسر مرتين، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، ويتساوى في الرصيد مع تشيلسي، الذي يلتقي في وقت لاحق مع مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج، في المقابل يملك ويستهام 23 نقطة ويتأخر بـ6 نقاط عن الصدارة.

تفوق غوندوغان 
وذكرت شبكة ”أوبتا“ للأرقام والإحصائيات أن غوندوغان سجل دون اللجوء إلى ركلات الجزاء، 15 هدفا في 37 مباراة في الدوري الإنجليزي، شارك فيها منذ بداية الموسم الماضي.

وأضافت أنه لا يوجد أي لاعب وسط في المسابقة يتفوق على غوندوغان في هذه الناحية خلال الفترة ذاتها، بينما يقترب منه البرتغالي برونو فرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد (سجل 13 هدفا في 49 مباراة).

فوز مثير لليستر سيتي
وفي مباريات أخرى فاز ليستر سيتي 4/2 على واتفورد، سجلها جيمي فاردي (هدفين)، وجيمس ماديسون أديمولا لوكمان، في حين سجل لواتفورد جوشوا كينغ من ضربة جزاء وإمانويل دينيس.

كما فاز برينتفورد 1/0 على إيفرتون سجله إيان توني من ضربة جزاء، في حين أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل مباراة توتنهام وبيرنلي التي كان مقررا لها اليوم الأحد؛ بسبب الأحوال الجوية.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي:
1. تشيلسي، 29 نقطة من 12 مباراة، مانشستر سيتي، 29 نقطة من 13 مباراة.
2. ليفربول. 28 نقطة من 13 مباراة.
3. ويستهام. 23 نقطة من 13 مباراة.
4. آرسنال. 23 نقطة من 13 مباراة.

premier-league-manchester-city-v-west-ham-united

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play