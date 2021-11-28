ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يهزم ويستهام ويزاحم تشيلسي على الصدارة مؤقتا

ارتقى مانشستر سيتي إلى المركز الأول (مع تشيلسي) في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه 2/1 على ضيفه ويستهام، اليوم الأحد، في الجولة الـ13 من البريميرليغ، اليوم الأحد.

وعلى ملعب الاتحاد وتحت الثلوج سجل الألماني إلكاي غوندوغان الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 33، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

🟥#مانشستر_سيتي يهزم ويستهام 2/1 ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي (مع تشيلسي)

◀السيتي يملك 29 نقطة من 13 مباراة وتشيلسي يملك 29 من 12 مباراة

◀ليستر سيتي تفوق 4/2 على واتفورد#إرم_سبورت #الدوري_الإنجليزي #مانشستر_سيتي_ويستهام #الدوري_الانجليزي pic.twitter.com/SnRlZz7sZh — إرم سبورت (@EremSports) November 28, 2021

وسجل البديل فرناندينهو لويس روزا الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 90، قبل أن يسجل مانويل لانزيني هدفا لويستهام في اللحظات الأخيرة لكنه لم يمنع خسارة فريقه.

وحقق مانشستر سيتي الفوز التاسع، في حين تعادل مرتين وخسر مرتين، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، ويتساوى في الرصيد مع تشيلسي، الذي يلتقي في وقت لاحق مع مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج، في المقابل يملك ويستهام 23 نقطة ويتأخر بـ6 نقاط عن الصدارة.

FULL-TIME Man City 2-1 West Ham Goals in each half from Ilkay Gundogan and Fernandinho mean Man City move into second, a point ahead of Liverpool and level with Chelsea#MCIWHU pic.twitter.com/WeLRXJu0T7 — Premier League (@premierleague) November 28, 2021

تفوق غوندوغان

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للأرقام والإحصائيات أن غوندوغان سجل دون اللجوء إلى ركلات الجزاء، 15 هدفا في 37 مباراة في الدوري الإنجليزي، شارك فيها منذ بداية الموسم الماضي.

وأضافت أنه لا يوجد أي لاعب وسط في المسابقة يتفوق على غوندوغان في هذه الناحية خلال الفترة ذاتها، بينما يقترب منه البرتغالي برونو فرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد (سجل 13 هدفا في 49 مباراة).

فوز مثير لليستر سيتي

وفي مباريات أخرى فاز ليستر سيتي 4/2 على واتفورد، سجلها جيمي فاردي (هدفين)، وجيمس ماديسون أديمولا لوكمان، في حين سجل لواتفورد جوشوا كينغ من ضربة جزاء وإمانويل دينيس.

كما فاز برينتفورد 1/0 على إيفرتون سجله إيان توني من ضربة جزاء، في حين أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل مباراة توتنهام وبيرنلي التي كان مقررا لها اليوم الأحد؛ بسبب الأحوال الجوية.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي:

1. تشيلسي، 29 نقطة من 12 مباراة، مانشستر سيتي، 29 نقطة من 13 مباراة.

2. ليفربول. 28 نقطة من 13 مباراة.

3. ويستهام. 23 نقطة من 13 مباراة.

4. آرسنال. 23 نقطة من 13 مباراة.

