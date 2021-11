ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يهزم ويستهام ويزاحم تشيلسي على الصدارة مؤقتا

ارتقى مانشستر سيتي إلى المركز الأول (مع تشيلسي) في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه 2/1 على ضيفه ويستهام، اليوم الأحد، في الجولة الـ13 من البريميرليغ، اليوم الأحد.

وعلى ملعب الاتحاد وتحت الثلوج سجل الألماني إلكاي غوندوغان الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 33، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل البديل فرناندينهو لويس روزا الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 90، قبل أن يسجل مانويل لانزيني هدفا لويستهام في اللحظات الأخيرة لكنه لم يمنع خسارة فريقه.

وحقق مانشستر سيتي الفوز التاسع، في حين تعادل مرتين وخسر مرتين، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، ويتساوى في الرصيد مع تشيلسي، الذي يلتقي في وقت لاحق مع مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج، في المقابل يملك ويستهام 23 نقطة ويتأخر بـ6 نقاط عن الصدارة.

FULL-TIME Man City 2-1 West Ham

Goals in each half from Ilkay Gundogan and Fernandinho mean Man City move into second, a point ahead of Liverpool and level with Chelsea#MCIWHU pic.twitter.com/WeLRXJu0T7

— Premier League (@premierleague) November 28, 2021