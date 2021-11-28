ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. جيمي فادري يلاحق محمد صلاح

شدد النجم الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الخناق على النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في صراع ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فاردي هدفين في الشوط الأول في مباراة ليستر سيتي مع واتفورد لحساب الجولة الـ13 من البريميرليغ.

وجاء هدفا فاردي في الدقيقتين 34 و42، وسجل فاردي 11 هدفا الموسم الحالي جميعها في الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 مباراة، علما أنه لعب 3 مباريات في الدوري الأوروبي، ومباراة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لم يسجل فيهما أي هدف.

ورفع فاردي رصيده إلى 9 أهداف ويتأخر بهدفين فقط عن محمد صلاح متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ويأتي دييغو غوتا لاعب ليفربول في المركز الثالث برصيد 7 أهداف مع زميله ساديو ماني.

وسجل ميكائيل أنطونيو لاعب ويستهام 6 أهداف ويحتل المركز الرابع.

تألق صلاح

أسهم الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في تقدم فريقه على ساوثهامبون بثلاثية نظيفة خلال الشوط الأول، أمس السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة 13 للبريميرليج.

وصنع محمد صلاح الهدف الثاني في فوز ليفربول 4/0 على ساوثهامبتون، أمس السبت في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة ”سكواكا“ للأرقام والإحصائيات فإن صلاح أصبح أكثر لاعب صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي حتى الآن، برصيد 8 تمريرات حاسمة، علما أنه سجل 11 هدفا في المسابقة.

في حين ذكرت شبكة ”أوبتا“ أن صلاح أسهم في 25 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم (سجل 17 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة)، أكثر من ضعف أي لاعب آخر من الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وخلال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز أسهم صلاح في 150 هدفا في 171 مباراة، حيث سجل 108 أهداف وقدم 42 تمريرة حاسمة.

ولا يتفوق على صلاح سوى الثنائي آلان شيرار وتيري هنري، حيث وصل الأول إلى هذا العدد من الأهداف خلال 148 مباراة، بينما وصل الثاني في 163 مباراة.

ويتفوق محمد صلاح على الثنائي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (خلال 181 مباراة) والإنجليزي هاري كين (خلال 191 مباراة).

يشار إلى أن ليفربول حصد 28 نقطة من 13 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تأهل الفريق إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.