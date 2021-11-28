تقرير: أنتوني مارسيال على رادار برشلونة في حال فشل صفقة توريس

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الفرنسي أنتوني مارسيال جناح مانشستر يونايتد دخل اهتمامات برشلونة في حال عدم نجاح النادي الكتالوني في التعاقد مع فيران توريس.

وذكرت صحيفة ”آرا“ الكتالونية أن ماتيو أليماني مدير كرة القدم وفيران ريفرتر الرئيس التنفيذي لبرشلونة استفسرا عن حالة اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 25 عامًا من يونايتد.

ولا يحظى مارسيال بالاهتمام والمشاركة الأساسية التي يطمح لها في أولد ترافورد وقد بدأ فقط مباراتين من أصل ست مباريات ظهر فيها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مع المنافسة القوية منذ وصول كريستيانو رونالدو وجادون سانشو، اللذين انضما إلى ميسون غرينوود وماركوس راشفورد ضمن خط هجوم الشياطين الحمر.

وتألق مارسيال بشدة في بعض فترات مشاركته مع يونايتد وكذلك في موناكو الذي رحل عنه في 2015 إلى مانشستر يونايتد مقابل 50 مليون يورو.

لكن لا شك أن رحيل مارسيال سيتوقف على معرفة خطط الألماني رالف رانجنيك الذي من المتوقع أن يحل محل أولي غونار سولشاير الذي أقيل من تدريب مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي.

ويمكن لمارسيال اللعب كجناح في الجانبين الأيمن والأيسر وأيضًا كمهاجم غير صريح وعقده يستمر حتى عام 2025 وكان أفضل موسم له في يونايتد 2019-20، عندما سجل 17 هدفًا في الدوري وصنع ست تمريرات حاسمة.

وواصل برشلونة مسيرته بدون هزيمة منذ تولي قائده السابق تشافي هرنانديز مسؤولية تدريب الفريق، بعدما حقق انتصاره الثاني في ثلاث مباريات بفوزه 3-1 على ملعب فياريال في الليغا في أول مباراة يفوز بها الفريق خارج أرضه هذا الموسم.

وجاء انتصار برشلونة على فياريال بعد فوزه 1-صفر على إسبانيول الأسبوع الماضي في أول مباراة بقيادة تشافي ثم التعادل بدون أهداف مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي أيضا.

وتعاقد برشلونة قبل بداية الموسم مع سيرجيو أغويرو الذي في طريقه للاعتزال بعد معاناته من مشاكل في القلب، وكذلك ممفيس ديباي في صفقة مجانية، لكنه يطمح في تدعيم صفوفه للموسم المقبل من أجل العودة للانتصارات والألقاب.

ورفع برشلونة رصيده إلى 23 نقطة بفارق سبع نقاط خلف المتصدر ريال مدريد الذي يواجه إشبيلية الليلة.