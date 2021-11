رسميًا: تأجيل مباراة توتنهام وبيرنلي في الدوري الإنجليزي بسبب الثلوج

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل مباراة بيرنلي وتوتنهام، والتي كانت ستقام عصر اليوم الأحد، بسبب الثلوج الكثيفة على ملعب تورف مور.

وأصدر نادي بيرنلي بيانًا مقتضبًا قال فيه: ”نظرًا للمخاوف المتعلقة بسطح اللعب والمناطق المحيطة، فقد تم اعتبار أن المباراة لا يمكن أن تمضي قدمًا بأمان“.

وعلى إثر هذه الظروف السيئة بسبب الطقس، فقد تم تأجيل المباراة لحين إشعار آخر، وتحديد موعد ملائم.

وجاء قرار التأجيل قبل أقل من ساعة واحدة من موعد انطلاق المباراة.

وقال توتنهام هوتسبير في بيانهو الآخر: ”يمكننا تأكيد تأجيل مباراتنا أمام بيرنلي بسبب سوء الأحوال الجوية“.

🚨 𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗣𝗢𝗡𝗘𝗗 🚨

Due to concerns with the playing surface and surrounding areas, it’s been deemed that the game can’t go ahead safely.#UTC pic.twitter.com/IhXjFdAtYF

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) November 28, 2021