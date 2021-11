الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، إلى ملعب (ستامفورد بريدج) بالعاصمة البريطانية لندن، لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين تشيلسي، وضيفه مانشستر يونايتد، في قمة مباريات الجولة الثالثة عشرة للدوري الإنجليزي.

وتقام اليوم الأحد أيضًا، 4 مواجهات أخرى تجمع بين برينتفورد، وضيفه إيفرتون، وبيرنلي ضد توتنهام وليستر سيتي، مع واتفورد، ومانشستر سيتي ضد وست هام.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة تشيلسي، ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، في السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق خليل البلوشي.

ترتيب الفريقين

يتصدر تشيلسي ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، بعدما حقق 9 انتصارات، وتعادل مرتين، وتلقى هزيمة وحيدة.

وسجل تشيلسي 30 هدفًا، وهو صاحب ثاني أقوى هجوم بالدوري الإنجليزي، واستقبل 4 أهداف، وهو صاحب أقوى دفاع.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعدما حقق 5 انتصارات، وتلقى 5 هزائم، وتعادل مرتين.

وسجل مانشستر يونايتد 20 هدفًا واستقبل 21 هدفًا.

وانتهت آخر مواجهتين بين الفريقين بالتعادل دون أهداف، بينما حقق تشيلسي آخر فوز يوم 19 يوليو 2020، بنتيجة 3-1 في كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما كان آخر فوز لمانشستر يونايتد يوم 17 فبراير 2020، بنتيجة 2-0 في الدوري.

#CHEMUN goals that live long in the memory ✨

أسلحة تشيلسي

يبحث تشيلسي عن تحقيق الفوز، وتعزيز صدارة ترتيبه للدوري الإنجليزي، ولكن الفريق يواجه أزمة واضحة بسبب الغيابات المؤثرة.

وتأكد غياب ماتيو كوفاسيتش، وبن تشيلويل، بجانب إصابة نجولو كانتي، وهو ما أصاب المدرب توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، بالحزن الشديد وعبر عنه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة.

وقال توخيل: ”سنخوض مواجهة ليست سهلة، وخاصة أن لدينا عناصر غائبة، وحتى المهاجم روميلو لوكاكو، قد لا يكون جاهزًا لبداية المباراة“.

ويعتمد تشيلسي على طريقة 3-4-3 بوجود حارس المرمى إدوارد ميندي، وأمامه ثلاثي خط الدفاع: تياجو سيلفا، وسيزار أزابيلكويتا، وأنطونيو روديجر.

ويقود خط الوسط جورجينهو، وبجواره روبن لوفتوس تشيك، ويمينًا رايس جيمس، ويسارًا ماركوس ألونسو، بينما يقود خط الهجوم: تيمو فيرنر، وخلفه ماسون ماونت، وكالوم هيدسون أودوي.

Current table-toppers Chelsea have conceded just four goals in their 12 #PL matches this season 🤯@ChelseaFC | #CHEMUN pic.twitter.com/b25sElj1a6

— Premier League (@premierleague) November 28, 2021