غوارديولا: لن أدرب أي فريق بالدوري الإنجليزي غير مانشستر سيتي

قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه لن يدرب أي فريق آخر في البطولة، وإنه يرغب في الاستمرار مع فريقه الحالي لأطول فترة ممكنة.

وتولى غوارديولا (50 عاما) تدريب سيتي في 2016 وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري المحلي الممتاز ثلاث مرات وبكأس إنجلترا ويستمر عقده الحالي حتى 2023.

وقال غوارديولا إنه يود قيادة تدريب أحد المنتخبات في نهائيات كأس العالم في يوم من الأيام.

#غوارديولا عن انتصارات #مانشستر_سيتي: "الوضع خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة كان جيدا للغاية.. الأسلوب الذي تدربنا به كان مفاجأة نوعا ما بعد ما حققناه في الموسم الماضي".#إرم_سبورت pic.twitter.com/5v2G8rollk — إرم سبورت (@EremSports) September 13, 2021

وردا على سؤال حول إمكانية تدريب منتخب إنجلترا أشاد غوارديولا بمدرب إنجلترا الحالي غاريث ساوثغيت وبجهوده مع المنتخب.

وقال غوارديولا ”أود ذلك. قلت غير مرة إنه عندما تنتهي مهمتي هنا فإنني أود قيادة منتخب في نهائيات كأس العالم. لكن ليس من السهل تحقيق ذلك لأن العدد محدود، أتمنى ذلك. لكن إن لم يتحقق هذا فلا مشكلة وسأستمر في العمل مع الأندية“.

وأضاف المدرب المخضرم ”لكن بالنسبة لإنجلترا فإنني طوال وجودي هنا سأبقى دوما مدربا لمانشستر سيتي وإذا قدر لي العودة فإنها ستكون إلى مانشستر سيتي إذا أرادوا هم ذلك. لن أدرب أي فريق آخر في إنجلترا غير مانشستر سيتي“.

وقدّم غوارديولا التهنئة إلى ساوثغيت بعد توقيعه عقدا جديدا مع الاتحاد وقال إنه لا يرغب ”في انتزاع أي منصب من أي شخص“.

وقال مدرب سيتي أيضا ”أود الاستمرار هنا لأطول فترة ممكنة… بعد ذلك لا أعرف ما سيحدث“.

ويحتل سيتي _حاليا_ المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة من 12 مباراة وسيلتقي مع ضيفه وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع في وقت لاحق اليوم الأحد.

ويعتقد بيب غوارديولا، أن فريقه يواجه تحديا صعبا في أن يكرر أداءه البطولي الذي قدمه أمام باريس سان جيرمان قبل 3 أيام، عندما يواجه ويستهام غدا الأحد في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم مانشستر سيتي أداء رائعا حقق به فوزا مستحقا على باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء الماضي، ليحجز مقعده في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

غوارديولا يريد حاليا الحفاظ على الزخم عندما يستضيف ويستهام غدا، ولكنه يتوقع مباراة صعبة أمام الفريق الذي يدربه ديفيد مويس والذي يحتل المركز الرابع.