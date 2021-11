مانشستر سيتي يسعى لضم كريم بنزيما من ريال مدريد وبيدري من برشلونة

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن مانشستر سيتي يستهدف نجمين من قطبي كرة القدم الإسبانية برشلونة وريال مدريد؛ إذ يسعى لضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ولاعب الوسط الشاب بيدري.

وحسب الصحيفة فإدارة مانشستر سيتي أجرت اتصالات مع محيط المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لمعرفة إمكانية مغادرته ريال مدريد في فترة الانتقالات المقبلة، إذ يبحث الإسباني بيب غوارديولا عن قلب هجوم.

ويعتبر المهاجم الفرنسي البالغ 33 عامًا ومتصدر هدافي الدوري الإسباني هدفا أيضا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي وعدة أندية أوروبية لتألقه كمهاجم وإجادته عدة أدوار هجومية خصوصا حين يتحول لأجنحة ووسط الميدان كصانع ألعاب.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم في يوليو الماضي توصله إلى اتفاق مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، على تجديد عقده مع الفريق الملكي لمدة موسمين مقلبين.

وينتهي عقد كريم بنزيما مع ريال مدريد صيف 2023 وهو منفتح على تجديده، كما يعتبر هذا الموسم القائد الحقيقي لريال مدريد في ظل ملازَمة القائد الأول البرازيلي مارسيليو دكة البدلاء.

Great victory and collective performance at home tonight, let’s go ! @realmadrid ⚔️☄️

𝟮𝟬𝟬 𝗴𝗼𝗮𝗹𝘀 in @LaLiga, thanks all for your support 🤍#Alhamdulilah #Nueve #HalaMadrid pic.twitter.com/ZHqOP3cuZ1

