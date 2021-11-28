مانشستر سيتي يسعى لضم كريم بنزيما من ريال مدريد وبيدري من برشلونة

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن مانشستر سيتي يستهدف نجمين من قطبي كرة القدم الإسبانية برشلونة وريال مدريد؛ إذ يسعى لضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ولاعب الوسط الشاب بيدري.

وحسب الصحيفة فإدارة مانشستر سيتي أجرت اتصالات مع محيط المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لمعرفة إمكانية مغادرته ريال مدريد في فترة الانتقالات المقبلة، إذ يبحث الإسباني بيب غوارديولا عن قلب هجوم.

ويعتبر المهاجم الفرنسي البالغ 33 عامًا ومتصدر هدافي الدوري الإسباني هدفا أيضا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي وعدة أندية أوروبية لتألقه كمهاجم وإجادته عدة أدوار هجومية خصوصا حين يتحول لأجنحة ووسط الميدان كصانع ألعاب.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم في يوليو الماضي توصله إلى اتفاق مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، على تجديد عقده مع الفريق الملكي لمدة موسمين مقلبين.

وينتهي عقد كريم بنزيما مع ريال مدريد صيف 2023 وهو منفتح على تجديده، كما يعتبر هذا الموسم القائد الحقيقي لريال مدريد في ظل ملازَمة القائد الأول البرازيلي مارسيليو دكة البدلاء.

وتصطدم رغبة مانشستر سيتي برغبة المهاجم الفرنسي في البقاء بريال مدريد إذ يأمل في صنع التاريخ برفقته، خصوصا أن معدل الأهداف لديه ارتفع منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويعتقد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن إمكانيات كريم بنزيمة وتعدد أدواره في الهجوم ستكون مناسبة لخطة لعب الفريق ويقدم إضافة قوية للفريق.

كما يرغب مانشستر سيتي في ضم نجم برشلونة الشاب بيدري ويستغل رغبة الفريق الإسباني في التعاقد مع الإسباني فيران توريس أو الإنجليزي رحيم سترلينغ أو البرتغالي برناردو سيلفا لضمه.

ويحاول برشلونة عبر مفاوضات مباشرة ضم فيران توريس حاليا، وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن مانشستر سيتي طلب مبلغ 80 مليون يورو أو صفقة تبادلية تنقل بيدري أو الشاب نيكو غونزاليس للفريق الإنجليزي.

ومدد برشلونة عقد بيدري بشرط جزائي يبلغ مليار يورو، كما أن اللاعب غائب حاليا عن الملاعب بسبب تجدد إصابته ولن يعود للعب قبل بداية السنة المقبلة.

وحسب ”الموندو ديبورتيفو“ و ”سبورت“ فإدارة برشلونة تعتبر اللاعبين الشباب بيدري ونيكو وجافي (ليسوا للبيع)، ومستقبل الفريق.