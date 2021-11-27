كلوب ينصح ساديو ماني بطريقة الرد على منافسيه المستفزين

حث يورغن كلوب، مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مهاجمه ساديو ماني على التحكم في أعصابه عندما يحاول المنافسون استفزازه والرد عليهم في الملعب.

ودخل كلوب في مشادة مع ميكل أرتيتا مدرب آرسنال خلال فوز ليفربول 4/0 الأسبوع الماضي بعد محاولات من بدلاء أرسنال لدفع الحكم لاتخاذ إجراء ضد ماني بسبب تدخل قوي في الهواء ضد تاكيهيرو تومياسو.

وقال المدرب الألماني إن لاعبي المنافس كثيرا ما يحاولون استفزاز ماني الذي سجل تسعة أهداف في 17 مباراة مع ليفربول في كافة المسابقات هذا الموسم.

وقال كلوب لوسائل إعلام بريطانية الليلة الماضية: ”هذا الأمر يحدث منذ فترة طويلة. حتى عندما لا يكون واضحا لمن خارج الملعب، يمكنك أن ترى في المباريات أنهم يذهبون له لاستفزازه“.

وأضاف: ”لكن يوجد شيئان مختلفان، الأول هو جعل ساديو عدوانيا حقا في المباراة. ورأينا ذلك أمام فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية عام 2019.

وتابع كلوب: ”أراد رافينيا الذهاب له عندما تسبب لهم في بعض المشاكل عندما واجهنا بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2019. كان ذلك واضحا من الثانية الأولى“.

وقال كلوب إنه تحدث مع ماني عن كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف.

وأضاف: ”ساديو الآن في عمر لم يعد ينفعل فيه بسهولة على الإطلاق. لكننا جميعا قد تفلت أعصابنا في بعض الأحيان، لكننا نتحكم في ذلك بشكل أفضل وأحيانا أقل“.

ويستضيف ليفربول فريق ساوثهامبتون في الدوري الممتاز في وقت لاحق اليوم السبت.

تصريح هازنهاتل

أكد رالف هازنهاتل، مدرب ساوثهامبتون، أن ليفربول أعاد اكتشاف هويته التي مكنته من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، الموسم قبل الماضي.

وسيتوجه المدرب النمساوي بفريقه إلى ملعب أنفيلد، السبت، ويشعر بأن الغزارة التهديفية للريدز (سجل 35 هدفًا في الموسم الجاري) تمثل خطورة كبيرة عما كان عليه الفريق أوائل 2021.

وأوضح هازنهاتل ”من دواعي سروري اللعب أمام فريق يدربه كلوب، هذا دائمًا يكون بمثابة أكبر التحديات التي يمكنك تخيلها في كرة القدم، إنه أمر صعب للغاية“.

وأضاف: ”حينما ترى ليفربول في الوقت الحالي، فإنهم يعودون إلى أفضل حالاتهم، يبدو الأمر لي وكأنهم يعودون إلى الموسم الذي توجوا فيه أبطالًا“.