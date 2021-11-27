رياضة

ذا صن: رانجنيك يفاوض مانشستر يونايتد على إمكانية استمراره كمدرب الموسم المقبل
تاريخ النشر: 27 نوفمبر 2021 5:38 GMT
تاريخ التحديث: 27 نوفمبر 2021 6:55 GMT

ذا صن: رانجنيك يفاوض مانشستر يونايتد على إمكانية استمراره كمدرب الموسم المقبل

المدرب الألماني لا يرغب أن تكون مهمته تقتصر على دور مدرب مؤقت لمدة 6 أشهر ثم الانتقال للمكاتب، لكنه يرغب في قيادة مشروع جدي لفترة طويلة.

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد ما زالت في مفاوضات مع الألماني رالف رانجنيك لتعيينه مدربا مؤقتا للفريق، رغم كونها أنهت تفاصيل خروجه من لوكوموتيف موسكو الروسي.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة مانشستر يونايتد اتفقت مع الألماني رالف رانجنيك مدير الرياضة والتطوير في لوكوموتيف موسكو على مسألة توليه منصب المدرب المؤقت حتى الصيف القادم، لكن الخلاف بين الطرفين ما زال حول دوره المستقبلي بعد نهاية الموسم.

واقترحت إدارة مانشستر يونايتد على المدرب الألماني المخضرم البالغ 63 عاما منصب مدير رياضي ومسؤول عن التطوير في الفريق بعد نهاية مهمته في الصيف كمدرب مؤقت، لكنه يرغب في حسم التفاصيل حول مستقبله.

ويرغب رالف رانجنيك في شرط جزائي يمنحه الحق في الاستمرار كمدرب للفريق الموسم القادم في حال رغب في مواصلة مهامه، فيما تفكر إدارة مانشستر يونايتد في تعيين مدرب جديد وتفضل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدرب الحالي لباريس سان جيرمان أو الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي.

كما يناقش المدرب الألماني صلاحياته في حال قبوله منصب المدير الرياضي والتطوير في الفريق، ويرغب في دور أكبر في التعاقدات وتطوير اللاعبين.

كما يرغب رالف رانجنيك في الحصول على مكافآت مالية في حال تحقيق نجاحات من خلال دوره في التطوير واكتشاف اللاعبين.

ولا يرغب المدرب الألماني أن تكون مهمته تقتصر على دور مدرب مؤقت لمدة 6 أشهر ثم الانتقال للمكاتب، لكنه يرغب في قيادة مشروع جدي لفترة طويلة.

وفي انتظار تعيين رانجنيك كمدرب مؤقت لغاية نهاية الموسم، يقود مايكل كاريك الفريق كمدرب مؤقت أمام تشيلسي في ثاني لقاء منذ إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير، ويأمل في تحقيق الفوز الثاني بعد الفوز على فياريال في إسبانيا 2/0 وضمان التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا متصدرا للمجموعة.

وأكد كاريك أن المدرب القادم سيستفيد من العمل الذي قدمه أولي جونار سولشاير طيلة 3 سنوات وقال: ”أعتقد أن هذه أهم الأشياء في عهد أولي كمدرب، وهو خلق وعمل بيئة وفريق عمل وراء الكواليس وثقافة داخل المجموعة ليست واضحة للعين“.

وأشاد الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي ومواطنه يورغن كلوب مدرب ليفربول بالمدرب رالف رانجنيك وحذرا بقية الأندية من ثورة مانشستر يونايتد تحت قيادته.

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