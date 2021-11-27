ذا صن: رانجنيك يفاوض مانشستر يونايتد على إمكانية استمراره كمدرب الموسم المقبل

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد ما زالت في مفاوضات مع الألماني رالف رانجنيك لتعيينه مدربا مؤقتا للفريق، رغم كونها أنهت تفاصيل خروجه من لوكوموتيف موسكو الروسي.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة مانشستر يونايتد اتفقت مع الألماني رالف رانجنيك مدير الرياضة والتطوير في لوكوموتيف موسكو على مسألة توليه منصب المدرب المؤقت حتى الصيف القادم، لكن الخلاف بين الطرفين ما زال حول دوره المستقبلي بعد نهاية الموسم.

مستشار رالف رانكيك يؤكد اقتراب المدرب الألماني من تدريب مانشستر يونايتد https://t.co/H7dJEo2PUU pic.twitter.com/r9omVpnlxs — إرم سبورت (@EremSports) November 25, 2021

واقترحت إدارة مانشستر يونايتد على المدرب الألماني المخضرم البالغ 63 عاما منصب مدير رياضي ومسؤول عن التطوير في الفريق بعد نهاية مهمته في الصيف كمدرب مؤقت، لكنه يرغب في حسم التفاصيل حول مستقبله.

ويرغب رالف رانجنيك في شرط جزائي يمنحه الحق في الاستمرار كمدرب للفريق الموسم القادم في حال رغب في مواصلة مهامه، فيما تفكر إدارة مانشستر يونايتد في تعيين مدرب جديد وتفضل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدرب الحالي لباريس سان جيرمان أو الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي.

كما يناقش المدرب الألماني صلاحياته في حال قبوله منصب المدير الرياضي والتطوير في الفريق، ويرغب في دور أكبر في التعاقدات وتطوير اللاعبين.

ذا أتلتيك: مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق مع المدرب رالف رانجنيك https://t.co/qwGajqKYY5 pic.twitter.com/sZZR8pOuyO — إرم سبورت (@EremSports) November 25, 2021

كما يرغب رالف رانجنيك في الحصول على مكافآت مالية في حال تحقيق نجاحات من خلال دوره في التطوير واكتشاف اللاعبين.

ولا يرغب المدرب الألماني أن تكون مهمته تقتصر على دور مدرب مؤقت لمدة 6 أشهر ثم الانتقال للمكاتب، لكنه يرغب في قيادة مشروع جدي لفترة طويلة.

وفي انتظار تعيين رانجنيك كمدرب مؤقت لغاية نهاية الموسم، يقود مايكل كاريك الفريق كمدرب مؤقت أمام تشيلسي في ثاني لقاء منذ إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير، ويأمل في تحقيق الفوز الثاني بعد الفوز على فياريال في إسبانيا 2/0 وضمان التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا متصدرا للمجموعة.

وأكد كاريك أن المدرب القادم سيستفيد من العمل الذي قدمه أولي جونار سولشاير طيلة 3 سنوات وقال: ”أعتقد أن هذه أهم الأشياء في عهد أولي كمدرب، وهو خلق وعمل بيئة وفريق عمل وراء الكواليس وثقافة داخل المجموعة ليست واضحة للعين“.

وأشاد الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي ومواطنه يورغن كلوب مدرب ليفربول بالمدرب رالف رانجنيك وحذرا بقية الأندية من ثورة مانشستر يونايتد تحت قيادته.