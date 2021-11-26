فيران توريس يطلب من بيب غوارديولا السماح له بالرحيل إلى برشلونة

يبحث برشلونة عن تعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وارتبط بعدة لاعبين خصوصا في الهجوم، وأبرزهم الإنجليزي رحيم سترلينغ جناح مانشستر سيتي، والأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد، والبرازيلي آرثر كابرال مهاجم بازل السويسري، والإسباني داني ألمو مهاجم لايبزيغ الألماني.

وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن تشافي هيرنانديز المدرب الجديد لبرشلونة يراهن بقوة على التعاقد مع الجناح الإسباني فيران توريس لاعب مانشستر سيتي؛ لكونه يلعب في عدة مراكز في خط الهجوم كقلب هجوم وجناح.

وحسب الصحيفة، فالمهاجم فيران توريس البالغ من العمر 21 سنة طلب من الإسباني بيب غوارديولا السماح له بالرحيل والذهاب لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت الصحيفة أن المدرب الإسباني وافق على طلب فيران توريس، لكنه اشترط توافق الفريقين برشلونة ومانشستر سيتي على الصفقة والشروط المالية.

لابورتا: أثق في فوز برشلونة على بايرن ميونخ https://t.co/9h7uDTaBLN pic.twitter.com/zTjGmyCelG — إرم سبورت (@EremSports) November 26, 2021

وكان ماتيو ألماني المدير الرياضي لبرشلونة قد زار مانشستر سيتي في الصيف، وذكرت تقارير إعلامية أن هدف الزيارة كان التعاقد مع رحيم سترلينغ، لكن الصحفي جيرارد روميرو أكد أن الزيارة كانت مخصصة للتفاوض حول التعاقد مع فيران توريس.

وحسب الصحيفة الكتالونية، شكر فيران توريس مدربه بيب غوارديولا على المراهنة عليه والتعاقد معه ومنحه الفرصة، وتفهم المدرب السابق لبرشلونة رغبة اللاعب في الرحيل والموافقة عليها.

ويمتد عقد فيران توريس مع مانشستر سيتي لغاية صيف 2025، حيث انتقل لصفوفه صيف 2020 قادما من فالنسيا في صفقة قدرت بـ27 مليون يورو، وشارك في 43 لقاء سجل خلالها 16 هدفا.

ويحتاج برشلونة لإقناع مانشستر سيتي بالتخلي عن لاعبه وفق شروط مالية يستطيع الفريق تحملها في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة للفريق، لكن الفريق الإسباني يملك بعض الأوراق التي قد تساعده في التعاقد مع فيران توريس، أبرزها رغبة اللاعب في العودة لإسبانيا واللعب لبرشلونة، والعلاقة الجيدة بين ماتيو ألماني المدير الرياضي للفريق ووكيل اللاعب هيكتور بيريس منذ كان فيران توريس لاعبا في فالنسيا.

وتعادل برشلونة مع بنفيكا البرتغالي سلبيا مساء الثلاثاء الماضي، ليصبح مهددا بالخروج من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لكن الفرصة لا تزال متاحة أمامه، وتتمثل في الفوز على بايرن ميونخ في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات.