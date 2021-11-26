ماذا قال مايكل كاريك عن إمكانية تدريب رالف رانجنيك لمانشستر يونايتد؟

أكد مايكل كاريك، المدرب المؤقت لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن لاعبي فريقه لديهم القابلية للتأقلم مع أي نوع من المدربين، مع الوصول المتوقع للمدرب رالف رانجنيك لقيادة الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مانشستر يونايتد كان في مناقشات مع المدرب صاحب الـ63 عاما لتولي مهمة المدير الفني المؤقت للفريق حتى نهاية الموسم، وهو الأمر الذي قد يتأكد نهاية الأسبوع.

ولقب رانجنيك، المدير الفني السابق لأندية هوفنهايم وشالكه ولايبزج، بالأب الروحي للضغط، وهو أسلوب اللعب الذي تأثر به واتبعه العديد من المدربين مثل يورجن كلوب مدرب ليفربول الحالي، وتوماس توخيل مدرب تشيلسي، الذي سيكون منافس مانشستر يونايتد على ملعب ”ستامفورد بريدج“ يوم الأحد المقبل.

مستشار رالف رانكيك يؤكد اقتراب المدرب الألماني من تدريب مانشستر يونايتد https://t.co/H7dJEo2PUU pic.twitter.com/r9omVpnlxs — إرم سبورت (@EremSports) November 25, 2021

وكان النرويجي أولي غونار سولشاير، المدير الفني السابق للفريق، قد تعرض لضغوط هائلة أثناء توليه المهمة، لتتم إقالته الأسبوع الماضي، لكن كاريك أكد أن الفريق قادر على التعامل مع أي نظام جديد.

وأوضح كاريك: ”أعتقد أنه يمكنك إيصال الأفكار بشكل أسرع نوعا ما، التاريخ يؤكد ذلك، في بعض الأحيان الأمر لا يتوقف فقط على الأفكار، إنه مجرد صوت مختلف والتاريخ يثبت ذلك، أحيانا تسير الأمور بشكل جيد وأحيانا لا تكون كذلك“.

وتابع: ”هذه طبيعة الحياة وسنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة، هناك الكثير من الأساليب المختلفة في كرة القدم، يجب أن تكون لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، أيا كان من يأتي إلى الفريق فأنا متأكد من كونه قادراً على التأقلم، هناك الكثير من المواهب الحقيقية والأشخاص الجيدين في الفريق، لذلك فنحن نتطلع إلى ما ينتظرنا“.

ولم يتطرق كاريك بشكل مباشر إلى تعيين رالف رانجنيك، حيث وصف الأمر بأنه تكهنات وتقارير، معترفا بأنه يركز بشكل كامل على مواجهة يوم الأحد أمام تشيلسي متصدر الترتيب.

وأقال مانشستر يونايتد مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير عقب الخسارة 1-4 أمام مضيفه واتفورد بالدوري الإنجليزي، كما خسر الفريق على ملعبه أمام كل من ليفربول ومانشستر سيتي كذلك.

وخلال 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، حقق مانشستر يونايتد الفوز 5 مرات، وتعادل مرتين وخسر 5، من بينها السقوط أمام ليفربول بنتيجة 0/5 على ملعب أولد ترافورد، ويتأخر بـ12 نقطة عن تشيلسي المتصدر.