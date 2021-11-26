كلوب يتحدث عن إمكانية تدريب "مُلهمه" رانجنيك لمانشستر يونايتد

امتدح يورغن كلوب مدرب ليفربول رالف رانجنيك، واعتبر أن تكهنات تولي مواطنه قيادة مانشستر يونايتد تحمل ”أخبارا سيئة“ لبقية المنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واقترب رانجنيك، مدرب شالكه وهوفنهايم ورازن بال شبورت لايبزيغ السابق والمدير الرياضي ومسؤول التطوير في لوكوموتيف موسكو حاليا، من تدريب يونايتد مؤقتا، كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

وينظر إلى رانكيك على أنه واحد من قادة التدريب الحديث في ألمانيا، حيث اعتمد في طريقة لعبه على أربعة لاعبين في خط الدفاع، فيما كان مصدر إلهام لمدربين مثل توخيل ويورغن كلوب مدرب ليفربول.

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة ساوثامبتون غدا السبت: ”إنها مسألة معقدة، عادة لا نتحدث عن شيء حتى يكون مؤكدا.

”مدرب مخضرم بالطبع وبارع للأسف يصل إلى إنجلترا ومانشستر يونايتد، واشتهر ببناء فريقين من العدم، سيكون يونايتد منظما معه وهذه ليست أنباء جيدة“.

وأضاف كلوب أن رانجنيك (63 عاما) يحظى بتقدير كبير بين المدربين في بلاده؛ بسبب الجهد ”المذهل“ الذي بذله مع كل الأندية التي قادها في ألمانيا.

وسبق لرانكيك تولي تدريب هانوفر وشالكه وهوفنهايم ولايبزيغ في ألمانيا.

وحقق رانكيك أيضا نجاحا كبيرا كمدير لكرة القدم، وشغل هذا المنصب في ريد بول سالزبور ولايبزيغ.

وعلى مستوى الألقاب قاد رانكيك شالكه للتتويج بلقب كأس ألمانيا موسم 2010/2011، وكأس السوبر الألماني موسم 2011/2012، إضافة إلى لقبين في الدوري النمساوي ولقبين في كأس النمسا مع ريد بول سالزبورغ.

مستشار رالف رانكيك يؤكد اقتراب المدرب الألماني من تدريب مانشستر يونايتد https://t.co/H7dJEo2PUU pic.twitter.com/r9omVpnlxs — إرم سبورت (@EremSports) November 25, 2021

ويخوض ليفربول، الذي سحق آرسنال 4-صفر الأسبوع الماضي، اختبارا صعبا ضد ساوثامبتون الذي حقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات بالدوري، وصعد للمركز 13 برصيد 14 نقطة من 12 مباراة.

وواصل كلوب: ”رالف هازنهوتل (مدرب ساوثامبتون) يؤدي عملا جيدا بالتأكيد، ويبني فريقا منضبطا خاصة عندما لا يستحوذ على الكرة، ويتمتع بالتنظيم ويجب أن نتحلى بالإبداع للتفوق عليه.

”لا يستقبل الكثير من الأهداف ويسدد كثيرا على المرمى، وهذه من المشاكل التي يجب أن نجد لها حلولا“.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف المتصدر تشيلسي.

وشدد كلوب على ضرورة استقبال القليل من الأهداف للاستمرار في سباق اللقب والتوازن بين الدفاع والهجوم.

وتابع: ”استقبال 11 هدفا ليس رقما جنونيا، لكن اهتزت شباكنا كثيرا لذا نحتاج للتوازن“.