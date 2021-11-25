مستشار رالف رانكيك يؤكد اقتراب المدرب الألماني من تدريب مانشستر يونايتد

قال مستشار المدرب الألماني رالف رانكيك، اليوم الخميس، إن تقارير اقتراب رانكيك من تولي تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي ليست خاطئة.

وأضاف مستشار المدرب: ”هناك شيء ما في تلك القصة“.

وذكر موقع ذا أتليتك أن مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق مع رانكيك، المدرب السابق للايبزغ وشالكه وهوفنهايم، بشرط فسخ تعاقده كمدير رياضي حالياً لنادي لوكوموتيف موسكو الروسي.

وأوضح التقرير أن رانكيك (63 عاماً) سيتولى مهمة تدريب مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم ثم سيواصل العمل كمستشار في أولد ترافورد لمدة عامين آخرين.

وذكرت تقارير أخرى من بينها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ومجلة كيكر الألمانية، أن رانكيك يتوجه إلى ملعب أولد ترافورد في انتظار التوصل إلى اتفاق مع لوكوموتيف موسكو.

وأوضحت التقارير أن رانكيك لن يحصل على تصريح العمل في المملكة المتحدة من أجل قيادة الفريق أمام تشيلسي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، لكنه سيكون جاهزاً لمواجهة آرسنال منتصف الأسبوع.

ذا أتلتيك: مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق مع المدرب رالف رانجنيك https://t.co/qwGajqKYY5 pic.twitter.com/sZZR8pOuyO — إرم سبورت (@EremSports) November 25, 2021

وأقال مانشستر يونايتد مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير هذا الأسبوع عقب الخسارة 1-4 أمام مضيفه واتفورد بالدوري الإنجليزي، كما خسر الفريق على ملعبه أمام كل من ليفربول ومانشستر سيتي كذلك.

وخلال 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي حقق مانشستر يونايتد الفوز 5 مرات، وتعادل مرتين وخسر 5، بينها السقوط أمام ليفربول بنتيجة 0/5 على ملعب أولد ترافورد، ويتأخر بـ12 نقطة عن تشيلسي المتصدر.

ويتولى مايكل كاريك مهام المدير الفني المؤقت للفريق حالياً، فيما برز اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو كأوفر المرشحين حظاً لتولي تدريب الفريق في الصيف المقبل قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينظر إلى رانكيك على أنه واحد من قادة التدريب الحديث في ألمانيا، حيث اعتمد في طريقة لعبه على أربعة لاعبين في خط الدفاع، فيما كان مصدر إلهام لمدربين مثل توخيل ويورغن كلوب مدرب ليفربول.

وسبق لرانكيك تولي تدريب هانوفر وشالكه وهوفنهايم ولايبزيغ في ألمانيا.

وحقق رانكيك أيضا نجاحا كبيرا كمدير لكرة القدم، وشغل هذا المنصب في ريد بول سالزبور ولايبزيغ.

وعلى مستوى الألقاب قاد رانكيك شالكه للتتويج بلقب كأس ألمانيا موسم 2010/2011، وكأس السوبر الألماني موسم 2011/2012، إضافة إلى لقبين في الدوري النمساوي ولقبين في كأس النمسا مع ريد بول سالزبورغ.