اشتباك لفظي بين كلوب ومراسل طالبه بالاعتذار عن قوله "أمم أفريقيا بطولة صغيرة"

أصر يورغن كلوب المدير الفني لليفربول على أن تصريحاته بشأن اعتباره ”كأس الأمم الأفريقية بطولة صغيرة“ أُخرجت من سياقها، بعد أن تورط في تعليقات نارية متبادلة مع مراسل غاضب، مساء الأربعاء.

وخلال المؤتمر الصحفي للمدير الفني الألماني بعد فوز فريقه الإنجليزي 2-صفر على بورتو في أنفيلد، علق كلوب على ما قاله يوم السبت الماضي عندما وصف كأس الأمم الأفريقية بأنها ”بطولة صغيرة“ أثناء حديثه عن فترات الراحة الدولية.

ومع ذلك، طالب صحفي، يوم الأربعاء، متحدثًا عبر رابط فيديو، كلوب باعتذار، واعتقد أن المدير الفني لليفربول لن يقول أبدًا ”بطولة صغيرة في أوروبا“ عن أي منافسة قارية، ومع ذلك تحرك المدرب الألماني للدفاع عن تعليقاته حيث أشار إلى خسارة لاعبين أمثال محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا خلال البطولة التي ستقام في الكاميرون في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إنه في البداية سأل المراسل أوغورا باباتوندي من OJB Sports: ”مرحبًا يورغن، خلال آخر مؤتمر صحفي أطلقت عمدًا اسم“ بطولة صغيرة ”على كأس الأمم الأفريقية. أعتقد أنها إهانة للاعبين وإهانة للجماهير وإهانة لشعوب القارة، وأعتقد أنك مدين للقارة باعتذار“.

ورد كلوب قائلاً: ”لم أقصد الأمر على هذا النحو. لم أقصد الأمر على هذا النحو، لا أعرف لماذا تفهم الأمر على هذا النحو لأكون صادقًا“.

"I didn't mean it like that… I didn't mean a 'little tournament'… it's ironic…" 🗣 Jurgen Klopp defends comments about the Afcon tournament that have been misconstrued. pic.twitter.com/L8NyUR1zvd — This Is Anfield (@thisisanfield) November 24, 2021

ثم رد الصحفي: ”هذا ما قلته، لقد استمعت إلى المؤتمر الصحفي وقلت إن بطولة أفريقيا (صغيرة)، هذا ما قلته“.

ثم دافع كلوب عن تعليقاته: ”لم أقصد الأمر على هذا النحو. لم أتحدث عن كأس الأمم الأفريقية باعتبارها ”بطولة صغيرة“ أو قارة إفريقيا كقارة صغيرة، ليس على الإطلاق. ما قصدته هو، إذا شاهدت المؤتمر الصحفي بأكمله، فربما تكون قد فهمته بالطريقة الصحيحة إذا أردت ذلك، لأنني قلت إنه لا توجد فترات راحة دولية حتى شهر مارس الآن“.

وأردف كلوب ويبدو أنه تذكر موعد كأس الأمم الأفريقية قائلا: ”أوه هناك بطولة صغيرة في يناير“ ولم أقصد بطولة صغيرة، كنت أقول فقط إنها لا تزال بطولة، إنه أمر مثير للسخرية. لا تزال بطولة كبيرة. نخسر أفضل لاعبينا في تلك البطولة“.

لكن المراسل لم ينتهِ بعد ورد: ”لكنك لن تقول ذلك في أوروبا، لن تقول ”بطولة صغيرة في أوروبا“.

واختتم كلوب: ”أنا لست إنجليزيا والإنجليزية ليست لغتي الأم، لكن إذا كنت تريد أن تفهمني بشكل خاطئ، فيمكنك فعل ذلك طوال الوقت. أعلم أنني لن أفكر بهذه الطريقة أبدًا. لم يكن هذا في نيتي ولكنك صنعت شيئًا أكثر منه“.

وتنطلق كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في التاسع من يناير/كانون الثاني المقبل، على أن تقام المباراة النهائية في السادس من فبراير/ شباط، ومن المقرر أن يفقد كلوب صلاح وماني ونابي كيتا للانضمام إلى منتخبات مصر والسنغال وغينيا على الترتيب.