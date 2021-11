اشتباك لفظي بين كلوب ومراسل طالبه بالاعتذار عن قوله "أمم أفريقيا بطولة صغيرة"

أصر يورغن كلوب المدير الفني لليفربول على أن تصريحاته بشأن اعتباره ”كأس الأمم الأفريقية بطولة صغيرة“ أُخرجت من سياقها، بعد أن تورط في تعليقات نارية متبادلة مع مراسل غاضب، مساء الأربعاء.

وخلال المؤتمر الصحفي للمدير الفني الألماني بعد فوز فريقه الإنجليزي 2-صفر على بورتو في أنفيلد، علق كلوب على ما قاله يوم السبت الماضي عندما وصف كأس الأمم الأفريقية بأنها ”بطولة صغيرة“ أثناء حديثه عن فترات الراحة الدولية.

ومع ذلك، طالب صحفي، يوم الأربعاء، متحدثًا عبر رابط فيديو، كلوب باعتذار، واعتقد أن المدير الفني لليفربول لن يقول أبدًا ”بطولة صغيرة في أوروبا“ عن أي منافسة قارية، ومع ذلك تحرك المدرب الألماني للدفاع عن تعليقاته حيث أشار إلى خسارة لاعبين أمثال محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا خلال البطولة التي ستقام في الكاميرون في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إنه في البداية سأل المراسل أوغورا باباتوندي من OJB Sports: ”مرحبًا يورغن، خلال آخر مؤتمر صحفي أطلقت عمدًا اسم“ بطولة صغيرة ”على كأس الأمم الأفريقية. أعتقد أنها إهانة للاعبين وإهانة للجماهير وإهانة لشعوب القارة، وأعتقد أنك مدين للقارة باعتذار“.

ورد كلوب قائلاً: ”لم أقصد الأمر على هذا النحو. لم أقصد الأمر على هذا النحو، لا أعرف لماذا تفهم الأمر على هذا النحو لأكون صادقًا“.

