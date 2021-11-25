ذا أتلتيك: مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق مع المدرب رالف رانجنيك

أفادت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، بأن مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق مع المدرب الألماني رالف رانجنيك لقيادة الفريق لفترة مؤقتة، بعد إقالة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.

ووفقا لصحيفة ”ذا أتلتيك“، فإن المدرب رانجنيك، البالغ من العمر 63 عاما، والذي يُنظر إليه على أنه الأب الروحي للتدريب الحديث في ألمانيا، سيترك وظيفته كرئيس للرياضة والتنمية في لوكوموتيف موسكو الروسي لتولي تدريب مانشستر يونايتد.

رونالدو وسانشو يرسلان مانشستر يونايتد إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا https://t.co/UnbuanoK2v pic.twitter.com/PT066cGSYA — إرم سبورت (@EremSports) November 23, 2021

وأشارت الصحيفة إلى أن رانجنيك وافق على تدريب مانشستر يونايتد لمدة ستة أشهر حتى نهاية مايو 2022، وسيكون لديه عامان آخران في دور استشاري.

وأوضحت أنه بسبب تصريح العمل فإن رانجنيك لن يكون مسؤولا عن تدريب مانشستر يونايتد أمام تشيلسي، يوم الأحد المقبل، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز؛ ما يعني أن مايكل كاريك سيكون مدربا للفريق.

وأقال مانشستر يونايتد المدرب أولي جونار سولشاير من تدريب الفريق صباح يوم الأحد الماضي؛ بعد الخسارة 1/4 أمام واتفورد، وهي الخسارة التي جعلت الفريق في المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي.

وسبق لرانجنيك تولي تدريب هانوفر وشالكه وهوفنهايم ولايبزيغ في ألمانيا.

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وحقق رانجنيك أيضا نجاحا كبيرا كمدير لكرة القدم، وشغل هذا المنصب في ريد بول سالزبور ولايبزيغ.

وعلى مستوى الألقاب قاد رانجنيك شالكه للتتويج بلقب كأس ألمانيا موسم 2010/2011، وكأس السوبر الألماني موسم 2011/2012، إضافة إلى لقبين في الدوري النمساوي ولقبين في كأس النمسا مع ريد بول سالزبورغ.

وخلال 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي حقق مانشستر يونايتد الفوز 5 مرات، وتعادل مرتين وخسر 5، بينها السقوط أمام ليفربول بنتيجة 0/5 على ملعب أولد ترافورد، ويتأخر بـ12 نقطة عن تشيلسي المتصدر.

لكن مانشستر يونايتد نجح في التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بفضل 6 أهداف سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبعد مواجهة تشيلسي من المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع آرسنال وكريستال بالاس ويونغ بويز.

وخلال الأيام الماضية، ارتبط مانشستر يونايتد بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، لكن يبدو أن الصفقة لن تتم أو ستتأجل حتى نهاية الموسم الحالي.