أرتيتا يلمح لإمكانية عودة آرسين فينغر إلى آرسنال

ألمح المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال الإنجليزي إلى إمكانية عودة المدرب السابق للفريق، الفرنسي آرسين فينغر من أجل مساعدة الغانرز، دون تحديد الدور الذي قد يقوم به الأخير.

وغادر فينغر آرسنال بنهاية موسم 2017/2018، بعد 22 عاما قضاها مع الفريق، حقق خلالها لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات.

وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، إنه حريص على أن يصبح فينغر أقرب كثيرًا، وإن النادي سيستفيد من وجوده.

وأضاف المدرب الإسباني: ”كانت هناك اتصالات، ورأيته وتحدثت إليه عندما ذهبنا لمشاهدة فيلم، كان من الرائع رؤيته والحديث معه. آمل أن نتمكن من تقريبه؛ لأنني أعتقد أنه سيقضي وقتا رائعا لمجرد رؤية البيئة التي يمكنه إنشاءها من حوله وحول هذا المكان، بسبب الاحترام والإعجاب الذي يكنه كل شخص في النادي لما فعله، وكذلك لما يمثله كشخص في هذا النادي“.

ولدى سؤاله عن الدور الذي قد يؤديه فينغر أجاب أرتيتا: ”لا أستطيع أن أخبرك الآن، لكن ما يمكنني قوله هو أنني أود أن يكون أقرب مني شخصيًا، لأنني أعتقد أنها ستكون مساعدة كبيرة، وستكون مساعدة كبيرة للنادي. تستغرق الأمور وقتًا وأعتقد أن عليه أن يملي تلك التوقيتات. ما يمكنني قوله هو من جانبي ويمكنني التحدث، على ما أعتقد، نيابة عن الجميع أننا سنكون سعداء لكونه أقرب بكثير“.

آرسين فينغر يقود الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان https://t.co/IogK93YL15 pic.twitter.com/dWwHPeOQ2P — إرم سبورت (@EremSports) October 10, 2021

ولم يعد فينغر إلى استاد الإمارات معقل آرسنال منذ رحيله في 2018، ويشغل حاليا منصب رئيس التطوير العالمي في الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“.

وبعد بداية مخيبة بات آرسنال يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويملك 20 نقطة من 12 مباراة ويتأخر بـ9 نقاط عن المتصدر تشيلسي.

ومن المقرر أن يلعب آرسنال يوم السبت، مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم يلاقي مانشستر يونايتد وإيفرتون، علما أن الغانز لا يشارك في أي مسابقة قارية بعدما احتل المركز التاسع في ترتيب البريميرليغ الموسم الماضي.

ونال فينغر مع آرسنال 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، و7 في كأس الاتحاد الإنجليزي، و7 في كأس الدرع الخيرية، علما أنه تولى تدريب الفريق في 1996.