رياضة

على غرار إريكسن.. جون فليك مهاجم شيفيلد يونايتد يسقط على أرضية الملعب
تاريخ النشر: 24 نوفمبر 2021 8:18 GMT
تاريخ التحديث: 24 نوفمبر 2021 9:05 GMT

على غرار إريكسن.. جون فليك مهاجم شيفيلد يونايتد يسقط على أرضية الملعب

شهد لقاء ريدينغ وشيفيلد يونايتد في دوري البطولة الإنجليزية (دوري الدرجة الأولى) انهيار لاعب على أرضية الملعب بالطريقة ذاتها التي سقط خلالها الدنماركي كريستيان

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المصدر: نورالدين ميفراني- إرم نيوز

شهد لقاء ريدينغ وشيفيلد يونايتد في دوري البطولة الإنجليزية (دوري الدرجة الأولى) انهيار لاعب على أرضية الملعب بالطريقة ذاتها التي سقط خلالها الدنماركي كريستيان إريكسن خلال نهائيات أمم أوروبا التي أقيمت الصيف الماضي.

وسقط الأسكتلندي جون فليك مهاجم شيفيلد يونايتد على أرضية الملعب مغمى عليه؛ ما سبب هلعا لدى زملائه ولاعبي فريق ريدينغ، وتدخل الطاقم الطبي لإسعافه مدة 10 دقائق واستعاد وعيه مع قناع أكسجين ونقل على متن سيارة إسعاف للمستشفى.

وحسب تقارير إعلامية فاللاعب جون فليك استعاد وعيه في المستشفى وقال الصربي سلافيشا يانكونوفيتش مدرب شيفيلد يونايتد ”استعاد وعيه هو في المستشفى وسأل عن النتيجة نتمنى أن تسير الأمور على خير“.

وقال سلافيشا يوكانوفيتش عندما سُئل عن جون فليك بعد المباراة ”إنه في المستشفى، وهو واعٍ وسأل عن النتيجة. آمل أن يكون بخير، إنه في أيد أمينة، وندعو الله أن يكون كل شيء على ما يرام“.

ونشر فريق شيفيلد يونايتد الذي يملكه الأمير السعودي عبد الله بن مساعد بيانا حول الحالة الصحية للاعب جون فليك وكتب ”بالنسبة للإسعافات المكثفة التي تلقاها كانت ضرورية له، قبل أن يُستأنف اللعب كان جون واقفا ويتلقى مزيدا من الإسعافات وتم نقله على متن محفة لتلقي العلاج قلوبنا معك فليك“.

كما أصدرت الشرطة بيانا حول سقوط اللاعب على أرضية الملعب جاء فيه ”حسب ما تم إبلاغنا، جون فليك في حالة تأهب ويتواصل مع فريق الخدمات الطبية بعد الحادث المروع، نتمنى له الشفاء التام“.

ومنذ حادثة الدنماركي كريستيان إريكسن في أمم أوروبا تم تجهيز عدة أندية في بريطانيا بأجهزة لإنعاش القلب وأجهزة الأكسجين وأطقم متخصصة في مجال التدخل السريع لمثل هذه الحالات وهو ما مكن التدخل السريع من إنقاذ اللاعب الأسكتلندي جون فليك.

وفاز شيفيلد على ريدينغ 1-0 في اللقاء ويحتل الفريق المركز الـ16 في دوري البطولة الإنجليزية برصيد 23 نقطة بفارق 18 نقطة عن المتصدر و6 نقاط فقط عن مراكز  الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

وغادر شيفيلد يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الـ20 والأخير، وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن الأمير عبد الله بن مساعد منفتح على بيع النادي خصوصا بعد استحواذ السعودية عبر صندوق الاستثمار السعودي على فريق نيوكاسل يونايتد.

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