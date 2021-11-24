على غرار إريكسن.. جون فليك مهاجم شيفيلد يونايتد يسقط على أرضية الملعب

شهد لقاء ريدينغ وشيفيلد يونايتد في دوري البطولة الإنجليزية (دوري الدرجة الأولى) انهيار لاعب على أرضية الملعب بالطريقة ذاتها التي سقط خلالها الدنماركي كريستيان إريكسن خلال نهائيات أمم أوروبا التي أقيمت الصيف الماضي.

وسقط الأسكتلندي جون فليك مهاجم شيفيلد يونايتد على أرضية الملعب مغمى عليه؛ ما سبب هلعا لدى زملائه ولاعبي فريق ريدينغ، وتدخل الطاقم الطبي لإسعافه مدة 10 دقائق واستعاد وعيه مع قناع أكسجين ونقل على متن سيارة إسعاف للمستشفى.

وحسب تقارير إعلامية فاللاعب جون فليك استعاد وعيه في المستشفى وقال الصربي سلافيشا يانكونوفيتش مدرب شيفيلد يونايتد ”استعاد وعيه هو في المستشفى وسأل عن النتيجة نتمنى أن تسير الأمور على خير“.

وقال سلافيشا يوكانوفيتش عندما سُئل عن جون فليك بعد المباراة ”إنه في المستشفى، وهو واعٍ وسأل عن النتيجة. آمل أن يكون بخير، إنه في أيد أمينة، وندعو الله أن يكون كل شيء على ما يرام“.

“He is in hospital, he is conscious and he asked for the result. Hopefully he we will be okay.” He is safe, in good hands and we pray that everything will be okay.” Slaviša Jokanović when asked about John Fleck on post match media duty. pic.twitter.com/WWRDRz1Tii — Sheffield United (@SheffieldUnited) November 23, 2021

ونشر فريق شيفيلد يونايتد الذي يملكه الأمير السعودي عبد الله بن مساعد بيانا حول الحالة الصحية للاعب جون فليك وكتب ”بالنسبة للإسعافات المكثفة التي تلقاها كانت ضرورية له، قبل أن يُستأنف اللعب كان جون واقفا ويتلقى مزيدا من الإسعافات وتم نقله على متن محفة لتلقي العلاج قلوبنا معك فليك“.

Concerning moments as urgent medical attention needed for John Fleck. Play is yet to restart but the Scottish midfielder is on his feet and receiving further medical care. — Sheffield United (@SheffieldUnited) November 23, 2021

John Fleck leaves the field on a stretcher after receiving urgent medical care. Our thoughts are with you, Flecky! ❤️ — Sheffield United (@SheffieldUnited) November 23, 2021

كما أصدرت الشرطة بيانا حول سقوط اللاعب على أرضية الملعب جاء فيه ”حسب ما تم إبلاغنا، جون فليك في حالة تأهب ويتواصل مع فريق الخدمات الطبية بعد الحادث المروع، نتمنى له الشفاء التام“.

ومنذ حادثة الدنماركي كريستيان إريكسن في أمم أوروبا تم تجهيز عدة أندية في بريطانيا بأجهزة لإنعاش القلب وأجهزة الأكسجين وأطقم متخصصة في مجال التدخل السريع لمثل هذه الحالات وهو ما مكن التدخل السريع من إنقاذ اللاعب الأسكتلندي جون فليك.

وفاز شيفيلد على ريدينغ 1-0 في اللقاء ويحتل الفريق المركز الـ16 في دوري البطولة الإنجليزية برصيد 23 نقطة بفارق 18 نقطة عن المتصدر و6 نقاط فقط عن مراكز الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

وغادر شيفيلد يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الـ20 والأخير، وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن الأمير عبد الله بن مساعد منفتح على بيع النادي خصوصا بعد استحواذ السعودية عبر صندوق الاستثمار السعودي على فريق نيوكاسل يونايتد.