على غرار إريكسن.. جون فليك مهاجم شيفيلد يونايتد يسقط على أرضية الملعب

شهد لقاء ريدينغ وشيفيلد يونايتد في دوري البطولة الإنجليزية (دوري الدرجة الأولى) انهيار لاعب على أرضية الملعب بالطريقة ذاتها التي سقط خلالها الدنماركي كريستيان إريكسن خلال نهائيات أمم أوروبا التي أقيمت الصيف الماضي.

وسقط الأسكتلندي جون فليك مهاجم شيفيلد يونايتد على أرضية الملعب مغمى عليه؛ ما سبب هلعا لدى زملائه ولاعبي فريق ريدينغ، وتدخل الطاقم الطبي لإسعافه مدة 10 دقائق واستعاد وعيه مع قناع أكسجين ونقل على متن سيارة إسعاف للمستشفى.

وحسب تقارير إعلامية فاللاعب جون فليك استعاد وعيه في المستشفى وقال الصربي سلافيشا يانكونوفيتش مدرب شيفيلد يونايتد ”استعاد وعيه هو في المستشفى وسأل عن النتيجة نتمنى أن تسير الأمور على خير“.

وقال سلافيشا يوكانوفيتش عندما سُئل عن جون فليك بعد المباراة ”إنه في المستشفى، وهو واعٍ وسأل عن النتيجة. آمل أن يكون بخير، إنه في أيد أمينة، وندعو الله أن يكون كل شيء على ما يرام“.

“He is in hospital, he is conscious and he asked for the result. Hopefully he we will be okay.”

He is safe, in good hands and we pray that everything will be okay.”

Slaviša Jokanović when asked about John Fleck on post match media duty. pic.twitter.com/WWRDRz1Tii

— Sheffield United (@SheffieldUnited) November 23, 2021