الغارديان: مانشستر يونايتد يتفاوض مع فالفيردي لخلافة سولشاير

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد، دخل في مفاوضات مع الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة السابق، لقيادة الفريق خلفًا للمقال أولي غونار سولشاير.

وأقيل سولشاير، أمس الأحد، بعد يوم من الخسارة 4/1 أمام واتفورد، في الدوري الإنجليزي، ليغادر الفريق دون أي تتويج بأي لقب بعد ما يقرب من 3 سنوات في أولد ترافورد، وتولى مايكل كاريك المسؤولية بشكل مؤقت“.

سولشاير "يحبس دموعه" ويعترف بأنه يستحق الإقالة من تدريب مانشستر يونايتد https://t.co/stfPGkDFuy pic.twitter.com/QAXxAwzGBt — إرم سبورت (@EremSports) November 21, 2021

ووفقًا لصحيفة ”الغارديان“ البريطانية، فإن نادي مانشستر يونايتد تحدث مع إرنستو فالفيردي بشأن أن يصبح المدير الفني الجديد للفريق.

والمدرب الإسباني البالغ من العمر 57 عامًا يعمل مدربًا لبرشلونة، من مايو 2017 حتى يناير 2020، وفاز بالدوري الإسباني مرتين وكأس الملك، وهو متعطل عن العمل حاليًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي قد ناقش الأمر مع جون مورتوغ، مدير كرة القدم في يونايتد، لتولي المسؤولية في الفترة المقبلة.

ويدرك المسؤولون في نادي مانشستر يونايتد أنه بعد أن عمل فالفيردي مع ليونيل ميسي في برشلونة سيكون مرتاحًا للتعامل مع كريستيانو رونالدو.

وأشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي بدأ في البحث عن اللاعبين المحتملين الذين يمكن أن يضيفهم لتقوية الفريق إذا تم تعيينه.

وعينت إدارة مانشستر يونايتد المدرب المساعد مايكل كاريك مدربًا مؤقتًا في انتظار تعيين مدرب جديد، وسط الحديث عن عدة مرشحين محتملين أبرزهم الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان والإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي.

مانشستر يونايتد سينتظر حتى نهاية الموسم للتعاقد مع مدرب جديد https://t.co/GlfUz3nuJO pic.twitter.com/V6LQtmEQ6O — إرم سبورت (@EremSports) November 21, 2021

وكان سولشاير قد مدد تعاقده مع يونايتد لثلاث سنوات، حتى 2024 في يوليو/تموز الماضي، لكنه غادر منصبه بعد خسارة يونايتد في 5 من آخر 7 مباريات خاضها في الدوري وتضمنت الهزيمة أمام أستون فيلا، وليستر سيتي، وليفربول، ومانشستر سيتي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية، يسعى مان يونايتد إلى إقناع زين الدين زيدان الذي لم يبد تحمسًا كبيرًا للمنصب منذ عدة أسابيع، لذا سيرفع النادي المقابل المادي الذي سيعرضه على الفرنسي الذي لا يدرب أي فريق منذ ترك ريال مدريد الصيف الماضي.

ويعد الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان، والهولندي إريك تين هاج مدرب فريق أياكس أبرز المرشحين لتدريب ”المانيو“ حال فشل الاتفاق مع زيدان.