تقرير: بوكيتينو "متلهف" لتدريب مانشستر يونايتد

أفادت وسائل إعلام إنجليزية أن المدرب الأرجنتييني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، متلهف لتدريب مانشستر يونايتد وخلافة المقال أولي جوناء سولشاير.

وأقيل سولشاير أمس الأحد بعد يوم من الخسارة 4/1 أمام واتفورد، في الدوري الإنجليزي، ليغادر الفريق دون أي تتويج بأي لقب بعد ما يقرب من ثلاث سنوات في أولد ترافورد، وتولى مايكل كاريك المسؤولية بشكل مؤقت“.

سولشاير "يحبس دموعه" ويعترف بأنه يستحق الإقالة من تدريب مانشستر يونايتد https://t.co/stfPGkDFuy pic.twitter.com/QAXxAwzGBt — إرم سبورت (@EremSports) November 21, 2021

ونقلت شبكة ”TalkSPORT“ عن مصادر مقربة من بوكيتينو أنه ”متلهف“ ليكون المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد.

كما ذكرت الشبكة أن مانشستر يونايتد حدد بوكيتينو كهدف رئيسي ليكون خليفة سولشاير على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن التسلسل الهرمي في أولد ترافورد يعتقد أنه يمكنهم الحصول على بوكيتينو في الصيف المقبل، على الرغم من أن مدرب توتنهام السابق يمكن أن يدفع للقيام بهذه الخطوة الآن.

وأفادت بأن زوجة وأطفال بوكيتينو لا يزالون يعيشون في لندن، ما يعزز رغبته في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن عمل في توتنهام وساوثهامبتون.

مانشستر يونايتد يتصل ببريندان رودجرز لإقناعه بخلافة سولشاير https://t.co/zDDYRlhtGE pic.twitter.com/j05VFwvU0t — إرم سبورت (@EremSports) November 22, 2021

كما قالت ”TalkSPORT“ إن أليكس فيرغسون، المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد، هو من يقود المهمة لإحضار بوكيتينو إلى أولد ترافورد، حيث يجري بالفعل محادثات مع مستشاري بوكيتينو.

وغادر بوكيتينو توتنهام في نوفمبر 2019، بعد أشهر فقط من خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، وتولى تدريب باريس سان جيرمان في وقت سابق هذا العام، خلفا للمدرب الألماني توماس توخيل.

وفشل باريس سان جيرمان الأرجنتيني في الفوز بلقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي، إذ احتل المركز الثاني خلف ليل، لكن الأمور تسير على نحو أفضل هذا الموسم، لكن يُعتقد أن بوكيتينو غير سعيد في باريس بحسب ”TalkSPORT“.

هذا الموسم يتفوق عليهم 12 نقطة في صدارة الجدول بعد أن شهدت فترة انتقالات صيفية ضخمة شهدت وصول ليونيل ميسي وسيرجيو راموس من بين آخرين.

رسميا.. إقالة سولشاير من قيادة مانشستر يونايتد https://t.co/vshAibZPd4 pic.twitter.com/dP16smqpYK — إرم سبورت (@EremSports) November 21, 2021

وأكدت ”TalkSPORT“ أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان غير مهتم بأن يصبح المدير الجديد لمانشستر يونايتد.

وقالت إنه يعتقد أنه تم الاتصال بزيدان، لكن وفقًا لشبكة ”BBC“ فإن المدرب الفرنسي يفضل الانتظار لمعرفة ما إذا كانت سيتولى تدريب منتخب فرنسا أو باريس سان جيرمان.