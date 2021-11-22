مانشستر يونايتد يتصل ببريندان رودجرز لإقناعه بخلافة سولشاير

ذكرت صحيفة ”ميرور“ أن إدارة مانشستر يونايتد اتصلت بالمدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز لإقناعه بخلافة النرويجي أولي جونار سولشاير الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج.

وتمت إقالة المدرب النرويجي بعد يوم من الهزيمة أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الهزيمة الخامسة من 7 لقاءات أخيرة كانت من بينها هزائم أمام مانشستر سيتي وليفربول رمت بالفريق للمركز الثامن.

وعينت إدارة مانشستر يونايتد المدرب المساعد مايكل كاريك مدربا مؤقتا في انتظار تعيين مدرب جديد، وسط الحديث عن عدة مرشحين محتملين أبرزهم الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان والإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد تترك الباب مفتوحا أمام مدرب ليستر سيتي الحالي، حيث اتصلت ببريندان رودجرز لإقناعه بترك فريقه الحالي، وهي مستعدة لدفع مبلغ 8 ملايين جنيه استرليني كتعويض لفريقه لتركه يرحل.

وأكدت ”ميرور“ أن إدارة مانشستر يونايتد تأمل أن يغادر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو باريس سان جيرمان لتدريب مانشستر يونايتد لكن المدرب الأرجنتيني يفضل انتظار الصيف القادم وإنهاء الموسم مع الفريق الفرنسي.

وكان ماوريسيو بوكيتينو أحد الخيارات السابقة لتدريب مانشستر يونايتد حين كان دون فريق بعد إقالته من تدريب توتنهام، لكن الإدارة منحت الثقة لأولي جونار سولشاير الذي كان مدربا مؤقتا ومنحته عقدا جديدا حتى صيف 2024 في تموز / يوليو الماضي، فيما قبل بوكيتينو تدريب باريس سان جيرمان.

ورفض الفرنسي زين الدين زيدان، الوحيد بين المرشحين الذي لا يدرب أي فريق، مهمة تدريب مانشستر يونايتد، حيث يرفض تدريب فريق في وسط الموسم، بالإضافة لرفض زوجته العيش في إنجلترا، كما أنه لا يجيد اللغة الإنجليزية التي يتعلمها حاليا.

كما نفى بريندان رودجرز أخبار ارتباطه بمانشستر يونايتد قبل إقالة أولي جونار سولشاير واعتبرها أخبارا غير صحيحة وأن الأسئلة حول الموضوع غير محترمة لوجود مدرب ما زال في منصبه.