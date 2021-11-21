سولشاير "يحبس دموعه" ويعترف بأنه يستحق الإقالة من تدريب مانشستر يونايتد

ودع النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد ناديه وفريقه بدموع تجمدت في عينيه خلال حواره الأخير مع محطة النادي التلفزيونية، معترفا بأنه كان يعلم أن أيامه أصبحت معدودة في أولد ترافورد بعد فوز الفريق مرة واحدة في آخر سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقال نادي مانشستر يونايتد سولشاير بسبب سوء النتائج في وقت سابق اليوم الأحد بعد يوم واحد من هزيمة الفريق 4-1 أمام واتفورد الوافد الجديد على المسابقة ما تسبب في تراجعه إلى المركز الثامن بين فرق البطولة المحلية.

وكان سولشاير قد مدد تعاقده مع يونايتد لثلاث سنوات حتى 2024 في يوليو/تموز الماضي لكنه غادر منصبه بعد خسارة يونايتد في خمس من آخر سبع مباريات خاضها في الدوري وتضمنت الهزيمة أمام أستون فيلا وليستر سيتي وليفربول ومانشستر سيتي.

وحبس مهاجم يونايتد السابق دموعه خلال مقابلته الأخيرة مع محطة النادي التلفزيونية، لكنه دعم مساعده السابق مايكل كاريك، الذي تم تعيينه كمدير فني مؤقت لحين البحث عن مدير فني قبل بداية الموسم الجديد.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ نقلا عن قناة النادي قول سولشاير وهو على وشك البكاء: ”أنت تعرف ما يعنيه هذا النادي بالنسبة لي وما أردت تحقيقه هنا للنادي وللجماهير وللاعبين، أردت أن نتخذ الخطوة التالية للتحدي في الدوري والفوز بالبطولات.

”هذا النادي يعني كل شيء بالنسبة لي، وكان هدفي تقديم كرة جيدة معًا لكن لسوء الحظ لم أستطع تحقيق النتائج التي نحتاجها وقد حان وقت الرحيل بالنسبة لي“.

وأصر سولشاير على أنه سيغادر أولد ترافورد ورأسه مرفوعة على الرغم من هزيمة السبت 4-1 أمام واتفورد، حيث تم تكليف كاريك بالمهمة المؤقتة بينما يبحث يونايتد عن حل قصير المدى قبل تعيين مدير فني دائم الصيف المقبل.

ويشعر سولشاير، الذي أحرز لقب الدوري الإنجليزي ست مرات كلاعب مع يونايتد كما سجل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1999 ضد بايرن ميونخ، بالفخر لأنه شغل منصب مدرب هذا الفريق.

وسيقود كاريك الذي لعب إلى جوار سولشاير موسم 2006/2007 مانشستر يونايتد المتعثر ضد فياريال في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وقد وجه سولشاير رسالة إلى لاعبيه الذين تراجع أداؤهم ليجدوا أنفسهم أيضًا في مرمى نيران الانتقادات إثر النتائج الأخيرة، موضحا ”كما قلت لهم هذا الصباح، ثقوا بأنفسكم أنتم تعلمون أننا أفضل من هذا. لم نتمكن من إظهار ذلك لكن استمتعوا بكونكم تلعبون في مانشستر يونايتد وفي دوري أبطال أوروبا.

”في حالة الفوز على فياريال سيتأهل الفريق لدور الستة عشر لدوري الأبطال وسيكون مايكل المسؤول عن ذلك. احترمه بشدة ويتملكني شعور طيب لأنه الآن المسؤول عن الفريق وسأشاهد الفريق وأدعمه دوما“.