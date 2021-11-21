مانشستر يونايتد سينتظر حتى نهاية الموسم للتعاقد مع مدرب جديد

سينتظر مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم للتعاقد مع مدرب جديد، ليتولى المنصب مؤقتاً مايكل كاريك الذي كان مساعداً للمدرب أوله غونار سولشاير.

وكشف يونايتد، الذي أعلن اليوم الأحد إقالة المدرب النرويجي، في البيان أن كاريك سيقود الفريق في المباريات المقبلة، بينما يبحث عن مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.

وخسر مانشستر يونايتد في خمس من آخر سبع مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي، لتتزايد الضغوط على سولشاير، بعد الهزيمة الأخيرة التي جمَّدت رصيد الفريق عند 17 نقطة، بعد مرور 12 جولة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

رسميا.. إقالة سولشاير من قيادة مانشستر يونايتد https://t.co/vshAibZPd4 pic.twitter.com/dP16smqpYK — إرم سبورت (@EremSports) November 21, 2021

وتولى سولشاير تدريب الفريق منذ ديسمبر 2018 في البداية كبديل مؤقت لجوزيه مورينيو، ولكن بعد الخسارة المذلة أمام واتفورد 1-4 أنهت حقبة بطل الثلاثية في 1999 في مانشستر يونايتد.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية، يسعى مان يونايتد لإقناع زين الدين زيدان الذي لم يبد تحمساً كبيراً للمنصب منذ عدة أسابيع، لذا سيرفع النادي المقابل المادي الذي سيعرضه على الفرنسي الذي لا يدرب أي فريق منذ ترك ريال مدريد الصيف الماضي.

وتعد السيرة الذاتية لزيدان مع حصد ثلاثة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني، مصدر جذب كبير ليونايتد الذي لم يحصد أي لقب منذ نحو أربعة أعوام.

ومع ذلك، ففي حال عدم تمكن النادي من إقناع المدرب الفرنسي، سينتظر يونايتد حتى نهاية الموسم ليتواجد في وضع أفضل للتوقيع مع مدرب.

وألقت وكالة الأنباء البريطانية ”بي.أيه.ميديا“ الضوء على المرشحين المحتملين لتولي منصب المدير الفني للفريق وأبرزهم الفرنسي زين الدين زيدان الذي يعد المرشح الأبرز لخلافة سولشاير، ولم يعمل زيدان صاحب الـ49 عاماً منذ أن ترك ريال مدريد مطلع هذا العام.

4 خطوات ضرورية لمانشستر يونايتد عقب إقالة سولشاير https://t.co/PghDA2MC3m pic.twitter.com/NhkgfAhf4i — إرم سبورت (@EremSports) November 21, 2021

وتولى المدرب الفرنسي فريق الرديف بريال مدريد قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول في 2016، حيث قاده للتتويج بلقب الدوري الإسباني وثلاث بطولات متتالية لدوري أبطال أوروبا.

وترك زيدان الريال في 2018 ولكنه عاد بعدها بعشرة أشهر، ليقود الفريق للتتويج بلقب دوري آخر، قبل أن يرحل مرة أخرى في مايو.

ويعد الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان، والهولندي إريك تين هاج مدرب فريق أياكس أبرز المرشحين لتدريب ”المانيو“ حال فشل الاتفاق مع زيدان.