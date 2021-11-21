ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يهزم إيفرتون ويرتقي للمركز الثاني

حقق مانشستر سيتي فوزا مهما بنتيجة 3/0 على ضيفه إيفرتون، في إطار مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

وقبل دقيقة على نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول سجل رحيم سترلينغ الهدف الأول لمانشستر سيتي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا تمريرة متقنة من جواو كانسيلو.

وعزز الإسباني رودريغو هيرنانديز (رودري) تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 55، بتسديدة قوية ورائعة من خارج منطقة الجزاء فشل جوردان بيكفورد حارس إيفرتون في التصدي لها.

ووقع البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 86 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وحقق مانشستر سيتي الفوز الثامن مقابل تعادلين وخسارتين ليرفع الفريق رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويتأخر مانشستر سيتي بثلاث نقاط عن تشيلسي المتصدر، في حين يتقدم سيتي بنقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثالث، ويحتل ويستهام المركز الرابع وحصد 23 نقطة.

في المقابل جمدت الخسارة رصيد إيفرتون، الذي يقوده المدرب الإسباني رافائيل بنيتيز، عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

ومنذ فوزه 4/0 على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في يناير 2017، لم يحقق إيفرتون الفوز على السيتي، حيث تواجها 10 مرات في مختلف المسابقات، فاز مانشستر سيتي في 9 منها، وتعادل مرة وحيدة.

ومن المقرر أن يستضيف مانشستر سيتي منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويكفي مانشستر سيتي نتيجة التعادل في المباراة ليتأهل إلى دور الـ16، في حين أن باريس سان جيرمان سيتأهل إلى دور الـ16 حال تحقيق الفوز على السيتي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز باريس سان جيرمان 2/0 في فرنسا.

وبعد مواجهة باريس سان جيرمان يلعب مانشستر سيتي مع ويستهام ثم أستون فيلا ثم واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل من المقرر أن يلعب إيفرتون مع برينتفورد، ثم ليفربول ثم آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رقم سترلينغ

وذكرت شبكة ”سكواكا“ للإحصاءات والأرقام، أن الهدف الذي سجله رحيم سترلينغ هو الهدف رقم 98 للاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سترلينغ 98 هدفا في 300 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.