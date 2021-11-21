4 خطوات ضرورية لمانشستر يونايتد عقب إقالة سولشاير

أقال مانشستر يونايتد مديره الفني النرويجي أولي غونار سولشاير عقب الهزيمة الكارثية 4-1 أمام واتفورد الوافد الجديد؛ ما تسبب في تراجع ”الشياطين الحمر“ للمركز السابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين.

وكان سولشاير قد مدد تعاقده مع يونايتد لثلاث سنوات حتى 2024، في يوليو/ تموز الماضي، لكنه طُرد من منصبه بعد خسارة يونايتد في خمس من آخر سبع مباريات في الدوري، وتضمنت الهزيمة أمام أستون فيلا وليستر سيتي وليفربول ومانشستر سيتي.

ودخل سولشاير مباراة واتفورد وهو يعلم أنه يجب عليه الفوز، لكنه خسر بعد أداء سيئ ليبدو أن مجلس إدارة مانشستر يونايتد قد نفد صبره تجاه المدير الفني النرويجي.

ودعا يونايتد إلى اجتماع طارئ بعد الهزيمة، مساء السبت، لمناقشة مستقبل سولشاير وخطواته التالية، وليست المهمة تقتصر على إقالة مدير فني فحسب، فهناك العديد من العوامل الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار.

رسميا.. إقالة سولشاير من قيادة مانشستر يونايتد https://t.co/vshAibZPd4 pic.twitter.com/dP16smqpYK — إرم سبورت (@EremSports) November 21, 2021

وقد رصدت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أربع خطوات ضرورية تالية يجب على يونايتد اتخاذها بعد إقالة سولشاير:

اتخاذ قرار بشأن الجهاز المعاون

ربما كان سولشاير في مرمى النيران، لكن هناك فريقا أكبر بكثير وراء الكواليس وبسبب الأداء السيئ لمانشستر يونايتد، فإنهم يتحملون اللوم جزئيا.

يجب أن يقرر يونايتد ما إذا كان سيطرد طاقم العمل المعاون لسولشاير مما يسمح لبديله ببداية جديدة بكامل حريته بفريق معاون يختاره بنفسه.

وعادة ما يأتي المديرون الفنيون بطاقم عمل معهم، لكن وضع يونايتد مختلف قليلا، حيث يعمل مايك فيلان ومايكل كاريك في النادي تحت إشراف مدربين مختلفين.

لذلك يجب اتخاذ القرارات الرئيسية بشأن من سيبقى ومن يرحل، حيث يستعد يونايتد لتغيير الأمور مرة أخرى للعثور على المدير الفني المناسب.

وبحسب النادي: ”سيتولى كاريك الآن مسؤولية الفريق في المباريات المقبلة، فيما يتطلع النادي لتعيين مدير فني مؤقت حتى نهاية الموسم“.

مرشح كريستيانو رونالدو لتدريب مانشستر يونايتد خلفا لسولشاير https://t.co/elj8YS4SlG pic.twitter.com/NivQAsnXlo — إرم سبورت (@EremSports) November 21, 2021

الاجتماع مع اللاعبين

مع مثل هذا الحدث الكبير في منتصف الموسم المتمثل في إقالة مدير فني، من اللباقة مقابلة اللاعبين ومناقشة القرارات التي تم اتخاذها بشأن النادي.

وبحسب ما ورد شوهد بعض اللاعبين يبكون في غرفة الملابس بعد الهزيمة 4-1 أمام واتفورد، حيث كان الوضع سيئا في يونايتد.

وقد ارتبط العديد من النجوم بعلاقة وثيقة مع سولشاير، وحقيقة أنه أحد أساطير يونايتد السابقة تضيف بعدا آخر بسبب ارتباطه بالنادي، لذلك يجب عقد اجتماع للتحدث بإيجاز عن الحاضر، وكذلك لإعطاء تأكيدات بشأن المستقبل.

تعيين مدير فني جديد

ربما كانت أهم خطوة هي تعيين المدير الفني المناسب، ومن الأهمية بمكان أن يتخذ يونايتد قرارا مناسبا هذه المرة، لأنهم بلا أي لقب منذ فوز البرتغالي جوزيه مورينيو بلقب الدوري الأوروبي عام 2018، لكن في الحقيقة تغير وضع يونايتد منذ رحيل السير أليكس فيرغسون في نهاية 2013.

وجرب يونايتد ديفيد مويز ولويس فان غال ومورينيو والآن سولشاير، وجميعهم مدربون مختلفون تماما لكنهم بحاجة إلى تصحيح الأمر هذه المرة للتأكد من أنهم لن يواجهوا خطأ مخيبا ومكلفا آخر.

ويبدو الفرنسي زين الدين زيدان وبريندان رودجرز المدير الفني الحالي لليستر سيتي، المرشحان الأوفر حظا لخلافة سولشاير، لكن من الأفضل أن تأخذ الوقت الكافي لتقييم الخيار الأفضل بدلا من تعيين بديل على عجل وتحت ضغط كبير. وهنا يأتي دور كاريك.

Club legend ♥️ pic.twitter.com/Dhef4U0T2A — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) November 21, 2021

تسوية مستحقات سولشاير

إن إقالة أي مدير فني لا تتم بدون تكلفة، ومن المقرر أن يجني سولشاير حوالي 7.5 مليون جنيه إسترليني كتعويض، حيث سيحصل على راتب عام كامل وفقا لاتفاق إنهاء الخدمة، والذي يبلغ حوالي 7.5 مليون جنيه إسترليني، مما يجعله الخامس بين مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز الأعلى أجرا.

إنه مبلغ مشابه لما حصل عليه ستيف بروس بعد إعفائه من مهامه في نيوكاسل يونايتد، وعلى الرغم من أن كليهما سيخسر وظيفته، إلا أنهما بالتأكيد لن يشتكيا من عدم الحصول على مقابل مالي جيد.

لن يضطر يونايتد للتخلي عن مبلغ 7.5 مليون جنيه إسترليني فقط، ولكن بعد ذلك سيبرم عقدا آخر لخليفة سولشاير؛ في محاولة لإعادة النادي إلى أفضل حالاته؛ مما يزيد التكلفة المالية.