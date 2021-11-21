مرشح كريستيانو رونالدو لتدريب مانشستر يونايتد خلفا لسولشاير

كشفت شبكة ”سكاي سبورتس“ أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، يدعم لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا الحالي، لقيادة الفريق بعد إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير.

وأعلن مانشستر يونايتد، يوم الأحد، عن إقالة المدرب النرويجي من منصبه بعد الخسارة الثانية على التوالي أمام واتفورد بنتيجة 4-1 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب الشبكة الشهيرة، فإن رونالدو يدعم فكرة تدريب مدرب برشلونة السابق والحالي لمنتخب إسبانيا، إنريكي، لفريق مانشستر يونايتد.

وأشارت ”سكاي“ إلى أن رونالدو يعتقد أن الإسباني هو المدرب المناسب لنجاح مانشستر يونايتد وتمكنه من التنافس مع ليفربول، ومانشستر سيتي، وتشيلسي.

🚨 | Cristiano Ronaldo is keen for the current Spain boss Luis Enrique to take over at Old Trafford pic.twitter.com/7sMe8zpsnp — Football Daily (@footballdaily) November 21, 2021

وفاز إنريكي مع برشلونة بالثلاثية في عام 2015 وصعد مع منتخب إسبانيا إلى نهائيات كأس العالم بجانب الوصول إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية ونصف نهائي يورو 2020.

وكان سولشاير مدد تعاقده مع يونايتد لثلاث سنوات حتى 2024 في يوليو/ تموز الماضي لكنه طرد من منصبه بعد خسارة يونايتد في خمسٍ من آخر سبع مباريات خاضها في الدوري وتضمنت الهزيمة أمام أستون فيلا وليستر سيتي وليفربول ومانشستر سيتي.

وقال يونايتد في بيان ”يعلن مانشستر يونايتد تخلي أولي غونار سولشاير عن منصبه كمدرب (للنادي). وسيبقى أولي بمثابة أسطورة بالنسبة لمانشستر يونايتد ويؤسفنا الاضطرار لاتخاذ هذا القرار الصعب“.

وأضاف بيان النادي الإنجليزي ”وبينما كانت النتائج في الأسابيع القليلة الماضية مخيبة للآمال فإنه لا ينبغي أن نغفل العمل الذي قام به (سولشاير) خلال الأعوام الثلاثة الماضية والخاص بإعادة وضع الأسس المطلوبة لتحقيق النجاح على المدى الطويل“.

رسميا.. إقالة سولشاير من قيادة مانشستر يونايتد https://t.co/vshAibZPd4 pic.twitter.com/dP16smqpYK — إرم سبورت (@EremSports) November 21, 2021

وتولى اللاعب السابق مايكل كاريك وهو أحد أفراد الطاقم الفني لسولشاير المسؤولية عن تدريب الفريق في مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه في مواجهة فياريال الإسباني الثلاثاء المقبل بينما قال النادي إنه ”سيعين مدربا مؤقتا لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي“.

ولم يفز يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2013 وهو آخر موسم للمدرب الأسبق أليكس فيرغسون الذي قاد الفريق للفوز بلقب الدوري 13 مرة.

وتعاقد يونايتد مع المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو في أغسطس/ آب الماضي لكنه وبعد بداية واعدة للموسم تراجع للمركز السابع بعد أول 12 جولة، متخلفا بفارق 12 نقطة عن تشيلسي اللندني المنفرد بالصدارة.

وكان سولشاير تولى تدريب يونايتد بصفة مؤقتة خلفا للبرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو في ديسمبر/ كانون الأول 2018 قبل الارتباط بعقد دائم مع الفريق في مارس/ آذار 2019.