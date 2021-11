مرشح كريستيانو رونالدو لتدريب مانشستر يونايتد خلفا لسولشاير

كشفت شبكة ”سكاي سبورتس“ أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، يدعم لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا الحالي، لقيادة الفريق بعد إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير.

وأعلن مانشستر يونايتد، يوم الأحد، عن إقالة المدرب النرويجي من منصبه بعد الخسارة الثانية على التوالي أمام واتفورد بنتيجة 4-1 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب الشبكة الشهيرة، فإن رونالدو يدعم فكرة تدريب مدرب برشلونة السابق والحالي لمنتخب إسبانيا، إنريكي، لفريق مانشستر يونايتد.

وأشارت ”سكاي“ إلى أن رونالدو يعتقد أن الإسباني هو المدرب المناسب لنجاح مانشستر يونايتد وتمكنه من التنافس مع ليفربول، ومانشستر سيتي، وتشيلسي.

