رسميا.. إقالة سولشاير من قيادة مانشستر يونايتد

أعلنت إدارة مانستر يونايتد رسميًا، إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير، من قيادة الفريق، بعد سلسلة النتاج السيئة للفريق، كان أخرها الخسارة من واتفورد (4-0)، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أعلن النادي في بيان الرسمي، يوم الأحد، تعيين مايكل كاريك، مدربًا مؤقتًا لمانشستر يونايتد.

وقال النادي الإنجليزي في بيانه: ”سيظل أولي دائمًا أسطورة في مانشستر يونايتد، ومن المؤسف أننا توصلنا إلى هذا القرار الصعب“.

وخسر مانشستر يونايتد في خمس من آخر سبع مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي، لتتزايد الضغوط على سولشاير، بعد الهزيمة الأخيرة التي جمَّدت رصيد الفريق عند 17 نقطة، بعد مرور 12 جولة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكانت صحيفة ”صنداي تايمز“ البريطانية، قالت، إن عائلة غليزر مالكي النادي، دعوا إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة أمس، من أجل بحث مصير سولشاير بعد تلقيه الكثير من الانتقادات.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم تكليف المدير العام للمجموعة، ريتشارد أرنولد، بالتفاوض على الشروط الدقيقة لرحيل سولشاير، ويُعتقد أنه سيكلف يونايتد حوالي 7.5 مليون جنيه إسترليني، كمكافأة نهاية الخدمة.

وانتهت بذلك ولاية سولشاير، التي استمرت ثلاث سنوات في ”أولد ترافورد“، على الرغم أن المدرب النرويجي وقع عقدًا جديدًا في يوليو الماضي، مع وجود شرط جزائي يقدر براتب موسم واحد في حالة إقالته.

يذكر أن مانشستر يونايتد، يحتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي، برصيد 17 نقطة من خمس انتصارات، وتعادلين، مقابل خمس هزائم. ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة فياريال الإسباني، بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وكان سولشاير صرح بعد الهزيمة أمام واتفورد، قائلًا: ”أشعر بالجماهير، أشعر بشعورهم نفسه. نحن في حالة سيئة للغاية، لكن هذا جزء من كرة القدم. نحن بحاجة إلى جعل اللاعبين في حالة ذهنية أفضل، لقد لعبوا بشكل جيد في الشوط الثاني. أنا المدرب وسأتحمل المسؤولية. اللاعبون يعملون بجد قدر المستطاع. يشعر المشجعون بخيبة أمل حقًا، وأتفهم ذلك، لقد دعمونا خلال السراء والضراء“.

